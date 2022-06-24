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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Marmaris'teki orman yangını 4'üncü gününde (3)

DHA

Marmaris'teki orman yangını 4'üncü gününde (3)


BAKAN KİRİŞCİ: BÜYÜK ÖLÇÜDE SIKINTI GİDERİLDİ, BUGÜNÜ TAKİP ETMELİYİZ
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Değirmenyanı Kriz Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Bakan Vahit Kirişci, "Rüzgar olacağı yönünde bilgilendirme var. Çalışmalarımız sabahın erken saatlerinden itibaren başladı. Sabaha kadar tüm teşkilatlarımız yoğun bir çalışmayı karadan sürdürdü. Konu neticelenmiş diyemeyiz, Meteoroloji'nin öğleden itibaren rüzgar olacağı yönünde bilgilendirmesi var. Bu başarıda bu çalışmanın çok büyük bir etkisi olduğunu belirtmek isterim. 453 arazözümüz var. Araç sayısı bakımından adım atacak yer yok. Büyük ölçüde sıkıntı giderilmiş durumda ama o son sözü söyleyebilmek için bugünü takip etmek zorundayız" dedi.
Helikopterlerle uçakların da hizmet verdiğini belirten Bakan Kirişci, "Bu arada dün de belirtmiştim, uluslararası arenada biz bir yardım çağrısına çıkmadık ama İsrail ve Romanya'nın bize yardımcı olmak adına teklifleri var. Biz bugün yapılan teklifleri, şimdilik beklemede tutuyoruz. Rüzgarın ne yapacağıyla ilgili kesin bir şey söylemek mümkün değil. Buradaki yöre halkına çok teşekkür ediyorum. Hükümetimizin burada evlerini tahliye ettiğimiz ailelerle ilgili 3'er bin liralık nakit desteği oldu. Şimdiki haliyle, vatanımıza, milletimize geçmiş olsun diyorum" diye konuştu. 
SOYLU: EN BÜYÜK RİSK RÜZGAR
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise en önemli meselenin yangın başladığı anda orman teşkilatının çok kısa bir sürede müdahale etmesi olduğuna dikkati çekip, şu ifadeleri kullandı:
"Bu kısa müdahale yangının daha geniş alanlara yayılmasını engelledi. Akredite sivil toplum kuruluşlarıyla birlikteydik, önemli bir tespiti söylediler. Biz yangın alanlarına sivil halkın girişini engelledik. Çok profesyonel bir çalışma oldu. 'Birisine bir şey olacak mı?' endişesinden ziyade eğitim alan ekiplerin koordinasyonu çok iyi oldu. Hava ve kara koordinasyonu burada çok iyi oldu. Olağanüstü bir koordinasyon ortaya koydular. Şu anda bakanımızın dediği gibi 1 bölge var. En büyük riskimiz öğleden sonra çıkabilecek rüzgar. Biz onun oluşturacağı sonuçlarla ilgili tedbirleri almaya çalışıyoruz. Bu bölgeye gelip de buranın hassasiyetini yaşamayıp, bir söz söyleyip de 'Boş lakırdı olsun ne olursa olsun' diyenler var. Bizim zihnimizi en çok meşgul eden budur."
'BURADA HELİKOPTER, UÇAK YOK DEMEK YALANDIR'
Bakan Soylu, "Bir yalan metre icat edilse herhalde Türkiye'de afetlerle ilgili söylenen yalanlar üzerinden en büyük cirosunu yapar" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
"İkincisi bir partinin genel başkan yardımcısı ki partinin genel başkanının sözcüsüdür. Siyasetin kendi adına kuralları var. Buraya gelip, 'helikopter ve uçak yok' demek yalandır. İkinci büyük yalan, yangının riskinin ne olduğunu bilmeden 'Cumhurbaşkanlığı'nın Okluk Koyu'ndaki yeri için bütün hava uçakları görev yapıyor' diyerek zihnimizle dalga geçmek. Üç, bununla yapılan büyük mücadeleyi ortaya koyanların emeğine bir gram saygı göstermeden böyle bir değerlendirme ortaya koymak herhalde siyaset kurumuna yakışmaz. TBMM altında bulunan bir milletvekiline ulu orta yalan söylemek yakışmaz, genel başkanının sözcülüğünü yapan birine hiç yakışmaz. Allah'tan korkun, kuldan utanın. Hukukun kendine ait yalana dair bir yaptırımı var ama biz Müslüman bir milletiz. Yalanı dinimiz çerçevelendirmiş ve bu konuda, gıybet konusunda, insan eti yemeye kadar bir derecelendirme ortaya koymuş. Ayıptır, günahtır, yazıktır. Onları Allah'a havale ediyoruz ve biz işimize bakıyoruz. Bu ormanların sahibi doğadır. Bu ormanların sahibi, kimse kusura bakmasın ama arabasını alıp, 'Bu ormanda piknik yapayım' diyen kişilerin değildir. Eline içkisini alıp, kendisini kaybedip buranın yakılmasına vesile olan kişilerin değildir. Allah rızası için piknik alanları var. Bu yasaklamalarımız hala devam ediyor. Piknik alanlarında bu yapılabilir. Bir kişi ormana girmiş ve yangını başlatmış. Mesele hem kamusal mesele hem de dünyanın ilgilendiği bir mesele haline gelmiş. Zannediyorum savcılığa sevk edilecek, mahkeme karar verecek. Bu işlerden canı yanan birisi olarak söylüyorum orman konusundaki cezalar artırılmalıdır. İdam konusu çok tartışılıyor ama idamın da kendine ait bir caydırıcılığı söz konusudur. Evet ağza hoş gelmiyor ama bu kadar sorumsuzluğunun da güçlü bir cezası olması gerekir."
YANGINDA DUMANDAN 29 KİŞİ ETKİLENDİ
Muğla'nın Marmaris ilçesi Hisarönü Bördübet mevkinde meydana gelen orman yangınında, toplam 29 kişinin dumandan etkilendiği bildirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Muğla'nın Marmaris ilçesi Hisarönü Bördübet mevkinde meydana gelen orman yangınından, son durum itibariyle 29 kişi etkilendi. 12 kişi olay yerindeki ambulanslarla hastaneye nakledildi, 17 kişi ise nakle ihtiyaç duymadı. Hastanede tedavisi devam eden 2 kişi var" dedi.
YABAN DOMUZU YAVRUSU KURTARILDI
Yangında havadan ve karadan söndürme çalışmaları sürerken, bir yandan da soğutma çalışmaları yapılan alanlardaki hayvanlar kurtarılıyor. Kürardı mevkinde, yangında hayatta kalan bir yaban domuzu yavrusu ekipler tarafından kurtarılarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi. Domuz yavrusunun bacaklarının yandığı görüldü. (DHA)Cavit AKGÜN Fırat AKAY Davut CAN / MUĞLA, (DHA)FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Cavit AKGÜN Fırat AKAY Davut CAN
2022-06-24 12:10:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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