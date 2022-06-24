Marmaris’te söndürülen alanlar havadan görüntülendi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangınında alevlerin etkisiz hale getirildiği alanların bir kısmı havadan görüntülendi. Görüntülerde kömüre dönmüş ağaçlar ve kül yığınları yer aldı.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde süren orman yangınında durum iyiye giderken, alevlerin söndürüldüğü alanlar dron ile havadan görüntülendi. Değirmenyanı mevkiinde alevlere teslim olan ağaçların kömüre dönüştüğü görülürken, yangın ise geride gri bir kül tabakası bıraktı.

Soğutma çalışmaları yapılan alanda orman ekiplerinin nöbeti devam ederken, ekipler herhangi bir olumsuzluğa karşı teyakkuz halinde söndürülen alanlarda devriye görevi de yapıyor.

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