Büyükşehir personeli Marmaris yangınında teyakkuz halinde Marmaris’te orman yangınlarında alevlerin kontrol altına alınması için mücadele sürerken, Muğla Büyükşehir Belediyesi de personel, araç ve yardımcı ekipmanları ile sahada görevine devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris ilçesinde yaşanan orman yangınlarında aktif görev alıyor. İtfaiye ekipleri yangın alanında söndürme çalışmalarına katılırken, yangın alanlarının organizasyonu ve farklı hizmetler için birçok büyükşehir personeli de alevlerin kontrol altına alınması için mücadele ediyor.

Onlarca hayvan hayata döndürülüyor

Söndürme çalışmalarının aralıksız devam ettiği çalışmalarda, Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı veteriner hekimler yangınlardan zarar gören hayvanların tedavisi için mesai harcıyor. Yangınlarda alevlerden ve dumandan etkilenen hayvanlara kısa zamanda müdahale eden veteriner hekimler, onlarca hayvanı hayata döndürüyor. Hasar tespiti yapılan yerlerde ekipler, yangından zarar gören hayvanların yanık ve yaralarına müdahale ediyor. Hayvanların sahiplerine ise tedavinin devamı için yara merhemi, antibiyotik ve dezenfektan veriliyor.

Araçlara yakıt desteği sağlanıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Marmaris ilçesinde yaşanan orman yangınlarında mücadele eden ekiplere araç, ekipman ve personeli ile önemli bir destek sağlıyor. Büyükşehir ekipleri, yakıt tankeri ile yangında mücadele eden araçlara bulundukları yerde yakıt desteği sağlıyor. Bunun yanı sıra mobil bakım araçları ile yangın yerlerinde arızalanan araçların bakım onarımları yapılarak göreve devam etmeleri sağlanıyor.

Kumanya, çorba, çay, kahve ve su dağıtımı yapılıyor

Marmaris ilçesinde yoğun çalışmaların devam ettiği orman yangınlarında Büyükşehir ekipleri, yangın bölgesinde görev yapan personel ve vatandaşların yemek ihtiyaçları da gideriyor. Büyükşehir Belediyesi’nin ikram araçları ile yangın bölgesinde görev yapan personel ve vatandaşlar kumanya, çorba, çay, kahve ve su dağıtımı yapılıyor.

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