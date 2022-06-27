Fethiyespor, Toros’la sözleşme imzaladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fethiyespor, Toros’la sözleşme imzaladı

İHA

Fethiyespor, Toros’la sözleşme imzaladı

Fethiyespor’un 3 yıl aradan sonra, TFF 2’nci Lig’e çıkmasının ardından İçel İdmanyurdu’yla anlaşan teknik direktör Selahaddin Dinçel’le yollarını ayırmıştı. Fethiyespor 20212022 sezonu için, eski teknik direktörlerinden Mesut Toros ile yeniden sözleşme imzaladı. Fethiyespor’da daha önce iki farklı dönemde teknik direktörlük yapan Mesut Toros ile anlaşılarak imzalar atıldı.

Fethiyespor’un 20142015 sezonunda görev alarak takımın düşme hattından çıkmasında büyük çabası olan Mesut Toros, geçen sezonda yani 20202021 sezonunda takım 3’üncü Lig’de liderlik koltuğunda otururken ayrılmış ve o sezon daha sonra aynı gruptaki Nazilli Belediyespor’un dümenine geçerek, siyahbeyazlılara son haftalarda 9 puan geriden gelip bir şampiyonluk yaşatmıştı. Fethiyespor o yarışta ancak playoff’larda elenmişti. Mesut Toros, geçtiğimiz sezon Amedsportif ve Anagold Erzincanspor takımlarında görev yapmıştı.

Fethiyespor’un yeni sezonu için başkan Esat Bakırcı, yönetim kurulu üyeleri, Nurkaya Gündoğdu, Nacit Çatal, Önder Abdurrahim Önder, Metin Sevinç ile birlikte Seydikemer’in Seki yaylasında Mesut Toros ile yapılan görüşmeler sonuç verince, kulüp tesislerinde öğle saatlerinde karşılıklı sözleşme imzalanarak Mesut Toros resmen Fethiyespor Teknik Direktörü olarak göreve başladı. Fethiyespor’un 2 Temmuz’da yapılacak olağanüstü kongresinin hazırlıkları da devam ederken, teknik direktör Mesut Toros, takım yapılanması ile ilgili çalışmalara da başladı.

Fethiyespor Başkanı Esat Bakırcı, sözleşme imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, üç yıllık savaşın geride kaldığını takımı bir üst lige çıkardıklarını, şimdi olağanüstü kongre ile birlikte üç yıllık yeni bir bembeyaz sayfa başlatacaklarını belirterek,” 3 yıllık bir savaştan sonra tekrar geldiğimiz yere, 2 .lige geri döndük. İnşallah bundan sonraki her şey Fethiye’mize hayırlı olur. Fethiye’miz için yapılacak çok şeyler var. Ben her zaman söylediğim gibi bu sene veya gelecek sene daha yükselerek takımı en iyi yere taşıyacağız. Öncelikle iyi bir yapılanma yapacağız. İyi bir takım hazırlamak istiyoruz. Bunun için daha önce tanıdığımız bu kulübe çok şeyler vermiş, hem yönetici arkadaşlarımızın sevgisini kazanmış, güvendiğimiz Mesut Toros’la ile tekrar yola devam ediyoruz. İnşallah hepimiz için hayırlı olur" şeklinde konuştu.

Fethiyespor’da 3. dönem göreve geldiğini belirten Teknik Direktör Mesut Toros, “Bu benim Fethiyespor’da 3. dönemim. 20142015 o zaman ikinci ligdeydik 20202021 3. Ligde şampiyonluğa gidiyorduk. Bu senede tekrar anlaşmak nasip oldu. Tabii eve döndüğümüz için mutluyuz. Bu şehri çok iyi tanıyorum. Şehir beni çok iyi tanıyor. Birlikte biz enerji yaratarak Fethiyespor’u, bu ilk yılımızda bir yapılanma yılımızı olacak. Başkanımızla, yönetim kurulumuzla da konuştuk. Tabii ki hedefi her zaman kovalayacağız. Yani bunun üstünde problemimiz yok. Dediğim gibi yapılanmaya güçlü bir şekilde odaklanıp iyi hazırlanarak, ligde elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışacağız” dedi.

İki üç gün çok yoğun çalışarak plan ve programı hazırlayıp transferlere başlayacaklarını söyleyen Toros, “ Daha önce bunları kısa net olarak konuştuk ama dediğim gibi şu 23 gün bizim için çok yoğun geçecek. Planlama programlama yapacağız. Kamp dönemi nasıl olacak? Neler yapacağız? Başlama tarihimiz zaten belli. Tabii ki kalan oyuncular var. Onlarla ilgili yönetim kurulunda bir fikrini alarak hep birlikte bir değerlendirme yapacağız. Tabii nokta transferlerimiz olacak mutlaka. 3. lig,2.’lig arasında mutlaka bir fark var. Ona göre transferlerini yapmaya çalışacağız. Benim her zaman söylediğim bir şey var. On numara futbolcu ama sekiz numara olsun ama karakterli oyuncular olsun. Benim düşüncem böyle, felsefem böyle ki her gittiğimiz yerde daha önceki yıllarda burada çalışırken, bunları başardık. Bir aile ortamı kurduk. Takım birlikteliğini kurmuştuk. Ve bu başarıda en önemli etkenlerden bir tanesi bu olduğunu düşünüyorum. Bu psikoloji pedagojidir. Yani kulübümüze layık olan futbolcuları kesinlikle kazandıracağımızı düşünüyoruz. Ve onlardan da faydalanacağımızı düşünüyoruz. Başarılı bir sezondan sonra aynı şekilde Fethiyespor çok başarılı bir sezon geçirdi. Sonuçta şampiyon oldu. Ben de aynı şekilde bayağı katkı sağladım. Bu birliktelik beni mutlu etti. Tabii ki yani tercihler konusunda şimdi aranan hoca durumundayız. Ama tercihimizi gene fedakârlık yaparak her zamanki gibi başkanımız Esat Bakırcı’yı kırmayarak anlaştık. İnşallah hem Fethiyespor için hem bizler için hem takımımız için bu şehir çok güzel yerlere layık. Bunu birlikte başaracağımıza inanıyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Evlerini kayıtsız günlük kiraya verenlere ağır cezalar uygulanıyor
YEREL HABERLER Evlerini kayıtsız günlük kiraya verenlere ağır ...
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Başsavcılık: Pınar Gültekin davasında Avcı kardeşler hakkındaki karar istinafa taşındı
YEREL HABERLER Başsavcılık: Pınar Gültekin davasında Avcı kardeşler ...
Marmaris Festivali'ne buruk veda
YEREL HABERLER Marmaris Festivali'ne buruk veda
Marmaris'te yanan alanların soğutma çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Marmaris'te yanan alanların soğutma çalışmaları devam ...
Kaymakam Maslak başarılı sporcuları ağırladı
YEREL HABERLER Kaymakam Maslak başarılı sporcuları ağırladı
Büyükşehir Bodrum’da yol çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Bodrum’da yol çalışmalarını sürdürüyor
Muğla Bisiklet Takımı Türkiye Şampiyonası'ndan madalya ile döndü
YEREL HABERLER Muğla Bisiklet Takımı Türkiye Şampiyonası'ndan ...
Köyceğiz’de Satranç Aday Hakem Kursu açıldı
YEREL HABERLER Köyceğiz’de Satranç Aday Hakem Kursu açıldı
Eski eşinin erkek arkadaşına pusu kurdurmuş Azmettirici ve saldırganlar tutuklandı
YEREL HABERLER Eski eşinin erkek arkadaşına pusu ...
Bodrumspor'da Muhammed dönüyor
YEREL HABERLER Bodrumspor'da Muhammed dönüyor
Yangından sonra Bördübet havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Yangından sonra Bördübet havadan görüntülendi
Tatilcilerin yeni gözdesi, çadır turizmi Hem ekonomik, hem sağlıklı Okulların kapanması ile birlikte tercihini çadır kamptan yana kullanan vatandaşlar Muğla’daki çadır kamplarına akın ediyor
YEREL HABERLER Tatilcilerin yeni gözdesi, çadır turizmi Hem ...
Eğitim sezonunu tamamlayan deniz araçları karaya çekildi
YEREL HABERLER Eğitim sezonunu tamamlayan deniz araçları karaya ...
Bodrum Kalesi’nde Türk Sanat Müziği rüzgarı
YEREL HABERLER Bodrum Kalesi’nde Türk Sanat Müziği rüzgarı
Seydikemer’de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Seydikemer’de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Marmaris'teki orman yangınına günde 2 saat uyuyarak müdahale ettiler (2)
YEREL HABERLER Marmaris'teki orman yangınına günde 2 saat uyuyarak ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan orman işçilerine teşekkür
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan orman işçilerine teşekkür
Saman basma makinesi tarlayı yaktı
YEREL HABERLER Saman basma makinesi tarlayı yaktı
Kamyonda 8 bin şişe kaçak içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Kamyonda 8 bin şişe kaçak içki ele geçirildi
Bodrum ve Fethiye’de arızalanan tekneleri KIYEM kurtardı
YEREL HABERLER Bodrum ve Fethiye’de arızalanan tekneleri KIYEM ...
Köyceğizli öğrenciler Masal Şatosu'na hayran kaldı
YEREL HABERLER Köyceğizli öğrenciler Masal Şatosu'na hayran kaldı
Marmaris'te alev nöbeti tutan orman işçisi: "Her yer güvenli denilene kadar bu bölgedeyiz"
YEREL HABERLER Marmaris'te alev nöbeti tutan orman işçisi: "Her yer ...
Çağdaş Bodrum'a şampiyon takviye
YEREL HABERLER Çağdaş Bodrum'a şampiyon takviye

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.