Büyükşehir Lavanta Şenliği başladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Yerkesik Yeniköy Mahallesi’nde hayata geçirilen Tıbbi Aromatik Bitki Çiftliği’nde “Lavanta Şenliği” başladı. Şenlikte lavantanın bu seneki ilk hasadı yapılırken Başkan Gürün, tarım kenti olan Muğla’da hem yeni bir turizm sektörü oluşturmaya hem de alternatif tarım ürünlerinin üretilmesini sağlamak için çalıştıklarını söyledi.



Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından alternatif tarım ürünlerinin yetiştirilmesi, kadın üreticilerin maddi kazanç sağlamaları ve alternatif turizm dalları oluşturulması için hayata geçirilen Koku Vadisi gelişmeye devam ediyor. Koku Vadisi projesi dikimi yapılan Tıbbi aromatik bitkilerden lavanta bitkisi bu alanda en önemli gelir kaynaklarından biri oldu. Büyükşehir Belediyesi tarafından 1 ay devam edecek olan “Lavanta Şenliği” başladı. Şenliğe Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün yanı sıra, CHP İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, CHP Milletvekili Süleyman Girgin, PM üyesi Gizem Sayar Özcan, CHP ve İYİ Parti ilçe Başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Şenlikte yerel ürünlerin sergilendiği stantlarda üreticiler ürünlerini satarken, lavanta hasadı, konser ve boyama çalışmaları gibi birçok farklı etkinlik yapıldı. Şenlikte konuşan Yerkesik Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Meryem Aydın, Büyükşehir Belediyesi’nin üreten kadınlara büyük destek sağladığını belirtirken, “Büyükşehir Belediyesi kooperatifimize 100 bin adet fidan desteği sağladı. 90 üyemizden 30’u tıbbi aromatik bitki üretiyor. 20 bin adet tıbbi aromatik bitkimiz bulunuyor. Bunlar Büyükşehir Belediyemizin distilasyon tesisinde yağını çıkarıyoruz ve çok çeşitli ürünler elde ediyoruz. Desteklerinden dolayı Başkan Dr. Osman Gürün’e çok teşekkür ederim” dedi.



Şenlikte konuşan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Köylü üretemeyince göç başlıyor ve değerli araziler boş kalıyor. Büyükşehir belediyemiz bunun önüne geçmek için büyük çaba sarf ediyor diyerek” tarıma yapılan desteklerin önemini vurguladı.



Başkan Gürün, “Muğla’da tarımın gelişimi için büyük çaba sarf ediyoruz”

Göreve geldikleri 2014 yılından itibaren tarımın gelişimi ve daha fazla gelir sağlaması amacıyla birçok projeyi hayata geçirdiklerini vurgulayan Başkan Gürün, “Tarım konusunda yıllardır tarımı adeta işe yaramaz hale getirmek için özel bir gayret var gibi görünüyor. Ancak geldiğimiz nokta tarımın ne kadar önemli hayati olduğunu acı şekilde gösterdi. 2014 yılında büyükşehir olduk. Muğla’da tarımı nasıl geliştirebiliriz üreticilerimiz nasıl daha fazla tarım geliri elde eder bunların üzerine eğildik. Önce toprağımızı tanımak için tahlil laboratuvarı kurduk. Böylece toprağımız nedir hangi besinleri eksik ne gibi gübreleme yapmamız lazım. Bu topraktan en fazla verimi hangi ürünlerden alırız diye araştırdık ve üniversiteden hocalarımızla bunu belirledik. Türkiye’de yapılmamış olan toprak haritası çıkarıyoruz” dedi.



Başkan Gürün, üretiminin önemini vurgulayarak Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Milli ekonominin temeli tarımdır, Üreten Köylü milletin efendisidir’ sözlerini hatırlattı. Gürün, “Ukrayna’dan buğday gelir diye seviniyoruz. Bizim dışardan ürün almaya ihtiyacımız olmamalı. Biz fazla geleni satmalıyız. Maalesef tarım geliri düşük olduğu için gençlerimiz yaz dönemi çalışması için turizm bölgelerine gidiyor. Bu şehrimiz ve ülkemiz için sorun teşkil ediyor. Gençlerimiz COVİD nedeniyle köylerine dönmek zorunda kaldı ve bazı gençlerimiz toprağa döndüler. Her şerde hayır vardır. Muğla turizm açısından çok önemli bir kent. Buradan çok fazla gelir elde etmeliyiz. Ancak şehrin yarısı da kırsalda o nedenle tarıma da büyük önem veriyoruz. Atamızın dediği gibi üreten köylü milletin efendisidir. Köylümüzün verimli topraklarımızı işlemesi Milli ekonominin temeli olan tarımdan daha fazla gelir elde etmeleri sağlanmalıdır” diyerek sözlerini tamamladı.

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