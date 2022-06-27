Büyükşehir Lavanta Şenliği başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir Lavanta Şenliği başladı

İHA

Büyükşehir Lavanta Şenliği başladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Yerkesik Yeniköy Mahallesi’nde hayata geçirilen Tıbbi Aromatik Bitki Çiftliği’nde “Lavanta Şenliği” başladı. Şenlikte lavantanın bu seneki ilk hasadı yapılırken Başkan Gürün, tarım kenti olan Muğla’da hem yeni bir turizm sektörü oluşturmaya hem de alternatif tarım ürünlerinin üretilmesini sağlamak için çalıştıklarını söyledi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından alternatif tarım ürünlerinin yetiştirilmesi, kadın üreticilerin maddi kazanç sağlamaları ve alternatif turizm dalları oluşturulması için hayata geçirilen Koku Vadisi gelişmeye devam ediyor. Koku Vadisi projesi dikimi yapılan Tıbbi aromatik bitkilerden lavanta bitkisi bu alanda en önemli gelir kaynaklarından biri oldu. Büyükşehir Belediyesi tarafından 1 ay devam edecek olan “Lavanta Şenliği” başladı. Şenliğe Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün yanı sıra, CHP İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, CHP Milletvekili Süleyman Girgin, PM üyesi Gizem Sayar Özcan, CHP ve İYİ Parti ilçe Başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şenlikte yerel ürünlerin sergilendiği stantlarda üreticiler ürünlerini satarken, lavanta hasadı, konser ve boyama çalışmaları gibi birçok farklı etkinlik yapıldı. Şenlikte konuşan Yerkesik Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Meryem Aydın, Büyükşehir Belediyesi’nin üreten kadınlara büyük destek sağladığını belirtirken, “Büyükşehir Belediyesi kooperatifimize 100 bin adet fidan desteği sağladı. 90 üyemizden 30’u tıbbi aromatik bitki üretiyor. 20 bin adet tıbbi aromatik bitkimiz bulunuyor. Bunlar Büyükşehir Belediyemizin distilasyon tesisinde yağını çıkarıyoruz ve çok çeşitli ürünler elde ediyoruz. Desteklerinden dolayı Başkan Dr. Osman Gürün’e çok teşekkür ederim” dedi.

Şenlikte konuşan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Köylü üretemeyince göç başlıyor ve değerli araziler boş kalıyor. Büyükşehir belediyemiz bunun önüne geçmek için büyük çaba sarf ediyor diyerek” tarıma yapılan desteklerin önemini vurguladı.

Başkan Gürün, “Muğla’da tarımın gelişimi için büyük çaba sarf ediyoruz”
Göreve geldikleri 2014 yılından itibaren tarımın gelişimi ve daha fazla gelir sağlaması amacıyla birçok projeyi hayata geçirdiklerini vurgulayan Başkan Gürün, “Tarım konusunda yıllardır tarımı adeta işe yaramaz hale getirmek için özel bir gayret var gibi görünüyor. Ancak geldiğimiz nokta tarımın ne kadar önemli hayati olduğunu acı şekilde gösterdi. 2014 yılında büyükşehir olduk. Muğla’da tarımı nasıl geliştirebiliriz üreticilerimiz nasıl daha fazla tarım geliri elde eder bunların üzerine eğildik. Önce toprağımızı tanımak için tahlil laboratuvarı kurduk. Böylece toprağımız nedir hangi besinleri eksik ne gibi gübreleme yapmamız lazım. Bu topraktan en fazla verimi hangi ürünlerden alırız diye araştırdık ve üniversiteden hocalarımızla bunu belirledik. Türkiye’de yapılmamış olan toprak haritası çıkarıyoruz” dedi.

Başkan Gürün, üretiminin önemini vurgulayarak Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Milli ekonominin temeli tarımdır, Üreten Köylü milletin efendisidir’ sözlerini hatırlattı. Gürün, “Ukrayna’dan buğday gelir diye seviniyoruz. Bizim dışardan ürün almaya ihtiyacımız olmamalı. Biz fazla geleni satmalıyız. Maalesef tarım geliri düşük olduğu için gençlerimiz yaz dönemi çalışması için turizm bölgelerine gidiyor. Bu şehrimiz ve ülkemiz için sorun teşkil ediyor. Gençlerimiz COVİD nedeniyle köylerine dönmek zorunda kaldı ve bazı gençlerimiz toprağa döndüler. Her şerde hayır vardır. Muğla turizm açısından çok önemli bir kent. Buradan çok fazla gelir elde etmeliyiz. Ancak şehrin yarısı da kırsalda o nedenle tarıma da büyük önem veriyoruz. Atamızın dediği gibi üreten köylü milletin efendisidir. Köylümüzün verimli topraklarımızı işlemesi Milli ekonominin temeli olan tarımdan daha fazla gelir elde etmeleri sağlanmalıdır” diyerek sözlerini tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Marmaris’te kitap günleri durmaksızın sürüyor
YEREL HABERLER Marmaris’te kitap günleri durmaksızın sürüyor
Menteşe’de zeytinlik yangını
YEREL HABERLER Menteşe’de zeytinlik yangını
Yatağan’daki yangında 6 dönüm alan zarar gördü
YEREL HABERLER Yatağan’daki yangında 6 dönüm alan zarar gördü
Fethiyespor, Toros’la sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER Fethiyespor, Toros’la sözleşme imzaladı
Evlerini kayıtsız günlük kiraya verenlere ağır cezalar uygulanıyor
YEREL HABERLER Evlerini kayıtsız günlük kiraya verenlere ağır ...
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Başsavcılık: Pınar Gültekin davasında Avcı kardeşler hakkındaki karar istinafa taşındı
YEREL HABERLER Başsavcılık: Pınar Gültekin davasında Avcı kardeşler ...
Marmaris Festivali'ne buruk veda
YEREL HABERLER Marmaris Festivali'ne buruk veda
Marmaris'te yanan alanların soğutma çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Marmaris'te yanan alanların soğutma çalışmaları devam ...
Kaymakam Maslak başarılı sporcuları ağırladı
YEREL HABERLER Kaymakam Maslak başarılı sporcuları ağırladı
Büyükşehir Bodrum’da yol çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Bodrum’da yol çalışmalarını sürdürüyor
Muğla Bisiklet Takımı Türkiye Şampiyonası'ndan madalya ile döndü
YEREL HABERLER Muğla Bisiklet Takımı Türkiye Şampiyonası'ndan ...
Köyceğiz’de Satranç Aday Hakem Kursu açıldı
YEREL HABERLER Köyceğiz’de Satranç Aday Hakem Kursu açıldı
Eski eşinin erkek arkadaşına pusu kurdurmuş Azmettirici ve saldırganlar tutuklandı
YEREL HABERLER Eski eşinin erkek arkadaşına pusu ...
Bodrumspor'da Muhammed dönüyor
YEREL HABERLER Bodrumspor'da Muhammed dönüyor
Yangından sonra Bördübet havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Yangından sonra Bördübet havadan görüntülendi
Tatilcilerin yeni gözdesi, çadır turizmi Hem ekonomik, hem sağlıklı Okulların kapanması ile birlikte tercihini çadır kamptan yana kullanan vatandaşlar Muğla’daki çadır kamplarına akın ediyor
YEREL HABERLER Tatilcilerin yeni gözdesi, çadır turizmi Hem ...
Eğitim sezonunu tamamlayan deniz araçları karaya çekildi
YEREL HABERLER Eğitim sezonunu tamamlayan deniz araçları karaya ...
Bodrum Kalesi’nde Türk Sanat Müziği rüzgarı
YEREL HABERLER Bodrum Kalesi’nde Türk Sanat Müziği rüzgarı
Seydikemer’de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Seydikemer’de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Marmaris'teki orman yangınına günde 2 saat uyuyarak müdahale ettiler (2)
YEREL HABERLER Marmaris'teki orman yangınına günde 2 saat uyuyarak ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan orman işçilerine teşekkür
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan orman işçilerine teşekkür
Saman basma makinesi tarlayı yaktı
YEREL HABERLER Saman basma makinesi tarlayı yaktı
Kamyonda 8 bin şişe kaçak içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Kamyonda 8 bin şişe kaçak içki ele geçirildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.