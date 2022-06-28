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Marmaris'te orman yakan şüpheli, veresiye içki vermeyen marketçiyi tehdit etmiş

DHA

Marmaris'te orman yakan şüpheli, veresiye içki vermeyen marketçiyi tehdit etmiş


Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, yangının başladığı Küfre Koyu'nda 2 benzin bidonuyla yakalanıp, sorgusunda ormanı yaktığını itiraf etmesinin ardından tutuklanan Sacit Ayhan'ın (34), olaydan kısa süre önce veresiye içki almak için gittiği marketteki görüntüleri ortaya çıktı. Ret cevabı alınca tartıştığı marketçiyi tehdit eden ve dükkandan çıkıp motosiklete binen Ayhan'ın, yangın çıkardığı Bördübet'in Yedi Adalar bölgesine gittiği öğrenildi.
Marmaris Hisarönü'nde çıkan orman yangınının ardından sabotaj şüphesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü, ortak çalışma başlattı. Ekipler, yangın bölgesindeki işletmeler, 2 otel ile 2 kamp alanına ait güvenlik kamerası ile bölgedeki fotokapanlar ve plaka tanıma sistemi (PTS) kayıtlarını inceleyip, 3 bin 832 kişi ve araca yönelik sorgulama yaptı. İncelemeler sonucu yangının, Saklı Koy mevkisinde çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duran ekipler, bölgede çalışma başlattı. Ekipler, yangının çıkış noktası olarak değerlendirilen bölgede yakılmış 3 araç lastiği ve terk edilmiş 1 motosiklet buldu. Motosiklet sahibinin Sacit Ayhan olduğu ve hakkında 'tehdit', 'basit yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak'tan 5 suç kaydının bulunduğu tespit edildi. Ayhan'a ait telefon yangının çıktığı 21 Haziran'da saat 23.30 itibarıyla kapandığı için sinyal bilgilerine ulaşılamadığı, sosyal medya hesabında yapılan incelemede de yangın öncesi yangın çıkış noktasından konum paylaşarak Facebook hesabında mal- mülk davasıyla ilgili ailesine hitaben tehdit cümleleri yazdığı belirlendi.
ÖZEL EKİP
İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekip, yangın çıkış saati itibarıyla haber alınamayan Sacit Ayhan'ın yakalanması için inceleme başlattı. Ayhan adına kayıtlı motosikletin bölgede bulunması nedeniyle yangın başlangıç noktasından çok uzaklaşamamış olduğu değerlendirilerek kaçış yönleri, barınma alanları ve tatlı su kaynaklarının koordinatları çıkarılıp arama alanı daraltıldı. Ayhan, 23 Haziran'da saat 16.30 sıralarında Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi Bördübet köyü Saklı Koy mevkisinde ormanda yatarken yakalandı. Alkollü olduğu belirlenen Ayhan, gözaltına alındı. Şüphelinin yakalandığı alanda, içinde benzin olduğu değerlendirilen 5'er litrelik 2 pet şişe ele geçirildi.
KENDİNİ ÖLDÜRMEK İSTEMİŞ
Sacit Ayhan'ın, ilk sorgusunda, ailevi sorunlar yaşadığını belirtip, "Ailem bana arsa verecekti. Arsayı vermekten vazgeçti. Bu konuda kendileriyle tartıştım. Alkolün etkisiyle 2 bidona benzin koyarak ormana gittim. Etrafa benzin dökerek yangın çıkardım. Alevlerin içerisine girip kendimi yakarak öldürmek istedim. Buna cesaret edemedim. Yangın bir anda büyüdü. Daha sonra oradan şişeleri alarak ayrıldım ve ağaçların içine saklandım" dedi.
Ayhan, jandarmadaki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
İÇKİ ALMAK İSTEDİĞİ MARKETTEKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
5'inci gününde söndürülen ve 5 bin 143 hektar alanın kül olduğu yangını çıkaran Sacit Ayhan'ın, olaydan 1 saat 50 dakika önce veresiye içki almak için girdiği marketteki görüntüleri ortaya çıktı. Ret cevabı alınca tartıştığı marketçiyi tehdit eden ve dükkandan çıkıp motosiklete binen Ayhan'ın, yangın çıkardığı Bördübet'in Yedi Adalar bölgesine gittiği öğrenildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN
2022-06-28 13:06:37

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