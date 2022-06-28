Akdeniz foklarının botu çalındı



Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)MUĞLA'da, Akdeniz fokları ve kum köpek balıkları başta olmak üzere birçok alanda çalışmalar yürüten Akdeniz Koruma Derneği'ne (AKD) ait zodyak bot, bağlı bulunduğu iskeleden çalındı.

Muğla genelinde deniz koruma alanları, iklim değişikliği, Akdeniz foku, kum köpek balıkları, Marmaris semenderi, hayalet ağlar ve balıkçılık alanlarında çalışmalar yürüten AKD'ye ait zodyak bot, dün gece saatlerinde Marmaris ilçesinin Karacasöğüt Mahallesi'nde bağlı olduğu iskelede çalındı. Dernek yetkililerinin şikayeti üzerine, jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Konuya ilişkin derneğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Derneğimize ait bot, Karacasöğüt´te çalınmıştır. Bölgede yaşayan takipçilerimizden konuyla ilgili bilgi sahibi olanların bize jandarmaya ya da Sahil Güvenlik ekiplerine haber vermelerini rica ediyoruz. İlginize çok teşekkür ederiz" denildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2022-06-28 21:23:06



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