Köyceğiz’de geri dönüşüm atölye çalışması yapılacak

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde kağıt yapımı, geri dönüşümü ve kullanım olanakları hakkında seminer ve atölye çalışması yapılacak.



Köyceğiz Aromatik Bitkiler Evi’nde 67 Temmuz 2022 tarihlerinde iki gün boyunca Dr. Lale Çavuldur “Kağıt Yapımı, Geri Dönüşümü ve Kullanım Olanakları” hakkında seminer ve atölye çalışması gerçekleştirecek. Atık kağıtları geri dönüştürerek bitki yaprakları, çiçekler ve benzeri organik malzemeler kullanılarak üretici atölye çalışması yapılacağını belirten Dr. Lale Çavuldur, “Kağıt hakkında bilgi sahibi olmak ve el yapımı kağıt üretme deneyimi yaşamak isteyen herkesi davet ediyoruz. Katılım ücretsizdir. Atölye çalışması için kontenjan sınırlıdır, kayıt yaptırmanızı rica ediyoruz. Katılacakların sevdikleri çiçek ve yaprakları defter ya da kitap arasında kurutarak getirmeleri tavsiye olunur. Atölye çalışma saatleri 10.0014.00 saatleri arasındadır” dedi.

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