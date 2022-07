Seydikemer’de üreticilere makine ve ekipman dağıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Kırsal Kalkınma Yatırımlarının desteklenmesi projesinde çiftçilerin yüzü gülüyor. Proje çerçevesinde Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 1056 üreticiye 1056 makineekipman dağıtımı Muğla'nın Seydikemer ilçesinde de yapıldı. Seydikemer’den 111, Fethiye’den 109 olmak üzere 120 üreticiye makine ve ekipmanları teslim edildi.



Makine ve ekipman teslimini yapmak amacıyla Seydikemer’e gelen Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, ilk olarak Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz’ü makamında ziyaret etti. Ziyarette, Seydikemer’de verimliliği arttırmak amacıyla ‘Mera Islahı İş Birliği Protokolü’ Başkan Otgöz ve Tarım ve Orman İl Müdürü Saylak tarafından imzalandı.



Daha sonra Seydikemer Kaymakamlığı önünde düzenlenen törene geçildi. Makine ve ekipman dağıtım törenine Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Seydikemer Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Karakuş, Ramazan Kaynak ve Mustafa Ali Türkan, Adnan Menderes Üniversitesinden Prof. Dr. Mustafa Sürmen, Fethiye İlçe Tarım ve Orman Müdürü Şaban Sarıkaya, Seydikemer Ziraat Odası Başkanı Muhsin Gümüş, Fethiye Seydikemer Süt Üreticileri Birliği Başkanı Turgut Tokmak, Seydikemer İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Hasan Sarıtekeli, Kadıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ömer Kılınç, Seydikemer Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Güven, Belediye Meclis Üyeleri, muhtarlar ile üreticiler katıldı.



Program saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı’mızın okunmasıyla başladı. Programda destek alan üreticilerin adına Osman Ceylan konuşma yaptı. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teşekkür eden Ceylan; “Destek ve katkılarınızdan dolayı milletimiz adına teşekkür ediyorum. 2’nci sefer desteklemeden yararlandık. Daha öncede yararlanmıştık. Bütün halkımızın desteklemelere katılmasını isterim” dedi.



Seydikemer Ziraat Odası Başkanı Muhsin Gümüş; “Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak’ın bizlere çok katkısı oldu. Yayla Çobanisa Mahallesi’nde OSB gerçekleşti. Artık yer kayıtlarına başlama aşamasına geldi. Bu konuda Valimiz, Belediye Başkanımız ve kendisi çok koşturdu. Bunların emeği karşılanamaz. Bütün çalışmaları ve destekleri için çok teşekkür ediyorum. Toprak Mahsulleri Ofisi Kadıköy’de bu sene alımları erken başlattık. Bu konuda da İl Müdürümüzün desteğini talep ettik, Genel Başkanımızla birlikte hemen devreye girdiler ve çiftçilerimizin ürünleri 1 Lira fazla bedelle alınmaya başlandı. Bugünden itibaren buğday fiyatları 6.45 kuruşa, arpa fiyatlarını da 5.70 kuruşa kilogramda çıktı. Bundan daha önce teslim eden çiftçilerimizde faydalanacak. Artı 1 Lira desteği ile birlikte şu anda buğday fiyatımız 7.45 kuruş TL’ye çıktı. Bu konudaki desteklerinden dolayı bize yeri tahsis etti. Seydikemer’den 165 çiftçimizden 110’u müracaat edip almaya hak kazandı. Keşke tüm çiftçilerimiz müracaat etseydi çünkü hibe başta yüzde 50 hibeyle açıklandı ama ülkemizdeki ekonomik durumlardan dolayı yüzde 40 seviyesinde gerçekleşti. Ama ne olursa olsun önemli bir destektir. Bu konuda hükümetimize de çok teşekkür ediyorum. Bu desteklerin artarak devam etmesini istiyoruz. Biz hangi şartta olursa olsun üretmeye devam edeceğiz. Yeterki hükumetimiz ve Tarım ve Orman Bakanlığımız bizi desteklesin. Bizim boş tarla bırakma niyetimiz yok. Üretmeye devam edeceğiz, çünkü başka yapacak bir işimiz yok. İnşallah alan çiftçilerimiz gelecek yıllarda da müracaat eder. Ekipmanı tamamlanan bir çiftçimiz her zaman üretime hazırdır” diye konuştu.



Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak; “Seydikemer, Muğla’nın parlayan kutup yıldızı olmaya aday bir ilçe. Gelişime, değişime açık. Memleketinize, kırsalınıza sahip çıkın. Gelen her yatırımcıya elimizden gelen desteği gösteriyoruz. Ama lütfen üreticilerim, köylülerim; kendi üretim alanlarınıza, arazileriniz sahip çıkmanızı rica ediyorum. Böyle yerler bulmak artık çok zorlaştı. Seydikemer’in sosyoekonomik hayatına, sosyokültürel hayatına ve bölgeye çok önemli katkı sağlayacak Seydikemer Süt Sığırcılığı Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi projemiz ete kemiğe büründü, artık yola çıktı. Bu yol geri döndürülemez bir noktada. Bir diğer tespitte Seki Barajını ivedilikle bu tesisle birlikte bitirmek zorundayız. Çataloluk Barajını da 20232024 yılı yatırım programına mutlaka sokmak durumundayız. Çünkü bu OSB’nin kaliteli yem de yem bitkilerine de ihtiyacı olacak. Aynı zamanda Seydikemer’deki meraları sürat le ıslahını hep birlikte yapmak zorundayız. Belediye binamızda Sayın Başkanımla birlikte bir protokole daha imza attık. Muğla Tarım Orman İl Müdürlüğü Çayır, Mera Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü ve Seydikemer Belediyesi ile. Yine Belediyemiz ile birlikte üreticilerimiz için hayvan yetiştiricilerimiz için, sürü sahiplerimiz için Seydikemer’in Yaylalarının meralarının ıslahını devam etmekte son derece kararlıyız. Ve bunu da hep birlikte başaracağız” diye konuştu.



Saylak konuşmasının devamında “Tarım ve Orman Bakanlığı en son 8 yıl önce alet ve ekipman desteği vermiş. Geçtiğimiz yıl Temmuz sonu Ağustos başında ilimizi ve ülkemizi üzüntüye boğan yangın fırtınasında, milli felaketten sonra üreticilerimizin yaralarını saralım diye gerek bakanlığımızın gerekse Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan’ın destekleriyle arka arkaya 11 ilçede 59 kırsal mahallede terzi usulü projeleri yaşama geçirdik. Arıcılarımız dan, hayvan yetiştiricilerimizden, maddi zararlarını karşıladığımız gibi yem desteğinden tutunda üre desteğine, yem bitkisi tohumundan tutunda meyve fidanına kadar her şeyi dağıttık. O dönemde bakanlık yetkililerimizden özellikle makine ekipman desteği konusunda istirham etmiştik. Tarım Reformu Genel Müdürümüz Kerim Üstün Bey, Muğla’dan ne kadar talep gelirse hepsini karşılayacağız demişti. Kerim Bey sözünü tuttu. 1342 tane üreticimizin başvuran hepsine proje desteği çıktı. Ancak 1056 üreticimizde bunu ete kemiğe büründürdük, sözleşmelerini imzaladık. Seydikemer ilçemizden 111 üreticimize, Fethiye’den 109 üreticimize alet ekipmanlarını teslim edeceğiz” dedi.



Konuşmaların ardından Seydikemerli ve Fethiyeli çiftçilere makine ve ekipmanları teslim edilip, eğitimleri tamamlayıp başarılı olan çiftçilere de sertifikaları takdim edildi.

