Ağaca takılan yamaç paraşütçüsünü itfaiye kurtardı

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Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde tekli uçuş yapan ve ağaca takılan yamaç paraşütü pilotu Utku Cen Onar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yamaç paraşütçüsü Utku Cem Onar, turistik Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1700 metre yükseklikteki pistinden tekli uçuş yaptı. Belcekız Plajı'ndaki piste inmek isteyen Onar, Kumburnu Plajı otoparkında ağaca takılarak mahsur kaldı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince merdivene alınarak kurtarılan Onar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2022-07-02 22:21:19



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