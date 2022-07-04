Bodrumspor transferde çok hareketli

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Fırat AKAY / BODRUM (Muğla), (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'in yeni ekiplerinden Bodrumspor, transferde hareketli günler geçiriyor.

Yeyil-beyazlılar iç ve dış transferde toplam 6 oyuncuyla sözleşme imzaladı. Bodrumspor dış transferde Antalyaspor forması giyen Harun Alpsoy, 1461 Trabzon FK forması giyen Ali Aytemur ve Artvin Hopaspor forması giyen Osman Kocaağa ile sözleşme imzaladı. İç transferde ise Egemen Gençalp, Süleyman Özdamar ve Celal Dumanlı´nın sözleşmesi yenilendi.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum FIRAT AKAY

2022-07-04 11:45:34



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