Fethiye’de çevre temizliği yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fethiye’de çevre temizliği yapıldı

İHA

Fethiye’de çevre temizliği yapıldı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde yarım ada ve koylarda çevre temizlik çalışması yapıldı.

Fethiye Kaymakamlığı'nın öncülüğünde Fethiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, AKUT, Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi (MAG AME/SAR) ile çevre gönüllüleri Son Çöp Bükücüler ve Fethiye'yi Temiz Tut Derneği (Keep Fethiye Clean) üyeleri Karagözler Mahallesi Yarımada'daki koylar bölgesinde çevre temizliği yapıldı.

Yarımada'daki koylara giden yol kenarlarında ve ormanlık alanlarda yapılan temizlik çalışmasında, ulaşımı zor noktalara AKUT ekipleri iple istasyon kurarak temizledi. Etkinliğe katılan Kaymakam Alper Balcı, gazetecilere, bölgede çöp konteynerleri varken çöplerin yol kenarlarına ve ormana atılmasının üzücü olduğunu söyledi.

Yangına hassas bir dönemde bulunulduğunu dile getiren Balcı, "Bölgede geven bitkisi var ve çok kolay alev alabiliyor. Çöpler onların içinde. Sıcakların bastırmasıyla sabah erken saatte temizlik yaptık. Ben iki torba çöp topladım ve epey çöp toplandı" dedi.

Sivil toplum kuruluşlarıyla temizlik çalışmalarına devam edeceklerini ifade eden Balcı, "Başka bir doğamız yok" ifadesini kullandı. AKUT Fethiye ekip lideri Hasan Ongün ise yürüyerek erişimin sağlanmadığı alanlarda çöp olmasının üzücü olduğunu, bu noktaları iple istasyon kurarak temizlediklerini anlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bodrumspor, Abdurrahman'la anlaştı
YEREL HABERLER Bodrumspor, Abdurrahman'la anlaştı
Bodrum, bayram öncesi hareketlendi
YEREL HABERLER Bodrum, bayram öncesi hareketlendi
Bodrum'da otomobille kamyonet çarpıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Bodrum'da otomobille kamyonet çarpıştı: 4 yaralı
Yaralıyı bırakıp basına saldırdılar Öfkelerini basın mensuplarından çıkarmaya kalktılar
YEREL HABERLER Yaralıyı bırakıp basına saldırdılar Öfkelerini basın ...
Marmaris’te 5 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Marmaris’te 5 düzensiz göçmen yakalandı
Bacağı kırılan köpekleri veterinerde öldü, suç duyurusunda bulundular Tedaviye gitti, cansız bedeni çıktı, hukuki süreç başlattılar
YEREL HABERLER Bacağı kırılan köpekleri veterinerde öldü, suç ...
Datça’dan 279 kitap İzmir’deki tohum merkezine gönderildi
YEREL HABERLER Datça’dan 279 kitap İzmir’deki tohum merkezine ...
Seydikemer’de uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Seydikemer’de uyuşturucu operasyonu
Çocukların tiyatro mutluluğu
YEREL HABERLER Çocukların tiyatro mutluluğu
Köyceğiz’de sıcak hava etkili oluyor
YEREL HABERLER Köyceğiz’de sıcak hava etkili oluyor
Marmaris’te kurbanlık hayvan satışları başladı
YEREL HABERLER Marmaris’te kurbanlık hayvan satışları başladı
Kaymakam Maslak, atletizmde dereceye giren sporcuları ağırladı
YEREL HABERLER Kaymakam Maslak, atletizmde dereceye giren sporcuları ...
Seydikemer’de traktör devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Seydikemer’de traktör devrildi: 1 yaralı
Büyükşehir Bayram tatilinde 7 atık alım teknesi hizmet verecek Muğla Büyükşehir Belediyesi Bayram nedeniyle artan nüfus ve deniz trafiğinin, kirliliğe neden olmaması için 7 atık alım teknesiyle denizdeki teknelerden atık toplayacak.
YEREL HABERLER Büyükşehir Bayram tatilinde 7 atık alım teknesi ...
Ortaca’da Saman balyaları yandı
YEREL HABERLER Ortaca’da Saman balyaları yandı
Milli Eğitim ile Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında gençleri tarıma yönlendirecek protokol
YEREL HABERLER Milli Eğitim ile Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında ...
Muğla Büyükşehir’den üreticiye 1 Milyon 300 Bin TL değerinde yem desteği Muğla Büyükşehir Belediyesi Milaslı üreticilere 1 milyon 300 bin TL değerinde kaba yem dağıtırken, 5 ton kapasiteli ‘Süt soğutma tankı’ desteklemesinde bulundu.
YEREL HABERLER Muğla Büyükşehir’den üreticiye 1 Milyon 300 Bin TL ...
Meclis binası ve tapınak 2 bin yıl sonra gün yüzüne çıktı Gökova Körfezi Sakartepe rampası yamaçlarında 2 bin yıldır gün yüzüne çıkmayı bekleyen İdyma antik kentindeki tarihi kalıntıların gün yüzüne çıkarılması için kazı çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Meclis binası ve tapınak 2 bin yıl sonra gün yüzüne ...
Yerkesik Dağdibi bağlantı yolunda asfaltlama çalışması
YEREL HABERLER Yerkesik Dağdibi bağlantı yolunda asfaltlama ...
O mekanın kaçak yapıları mühürlendi, yasal süreç başlatıldı Mahsun Kırmızıgül ile gündeme gelen mekanla ilgili belediyeden açıklama
YEREL HABERLER O mekanın kaçak yapıları mühürlendi, yasal süreç ...
Bodrumspor, Recep Aydın'la imzaladı
YEREL HABERLER Bodrumspor, Recep Aydın'la imzaladı
Bu şerit yangınlara geçit vermiyor Yangın şeridi orman, emniyet kemeri insan hayatı kurtarıyor Marmaris Hisarönü bölgesi Gökova körfezine bakan sırtlarındaki yangın emniyet şeridi 25 yıl önce çıkan yangına geçit vermezken, bu yıl da ters istikamette çıkan yangında alevlere set oldu
YEREL HABERLER Bu şerit yangınlara geçit vermiyor Yangın şeridi ...
AB Komisyonu’nun 5 misyonundan birine Bodrum da dahil oldu
YEREL HABERLER AB Komisyonu’nun 5 misyonundan birine Bodrum da dahil ...
Bodrum'da 14 bin 962 ton evsel atık toplandı
YEREL HABERLER Bodrum'da 14 bin 962 ton evsel atık toplandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.