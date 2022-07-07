Sulama kanalına uçan araç sürücü yaralandı

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Muğla’nın Dalaman ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü sulama kanalına uçtu.

Dalaman Karaçalı Mahallesinde 48 AER 722 plakalı araç sürücüsü Mesut Uçar seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına uçtu. 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine Büyükşehir Belediyesi Dayaman İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan araç sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu bölgeden taşınarak 112 sağlık ekiplerine teslim edildi.

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