Tapuda sahtecilik yapanlara polisten suçüstü baskın (2)

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ŞÜPHELİLER ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, tapuda sahtecilik yaptıkları ileri sürülen şüphelilere yönelik polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen R.K., H.K. ve M.C.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA)- DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-07-07 19:17:20



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