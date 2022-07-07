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Fatma Girik’in mirasında hukuk mücadelesi Günay Girik için 3 ay uzaklaştırma kararı alındı

İHA

Fatma Girik’in mirasında hukuk mücadelesi Günay Girik için 3 ay uzaklaştırma kararı alındı

Merhum sanatçı Fatma Girik’in yeğeni Fatma Ahu Turanlı ve kardeşi Müesser Girik’in avukatları Sabit Emekdar ve Eylem Pektaş, vasiyetnamenin iptaline ilişkin dava açan Günay Girik’in iddialarının asılsız olduğunu belirterek, “Bugüne kadar Fatma Ahu Turanlı’ya karşı atılan iftiralar ve yaşanan bu itibar suikastının de ayrıca yargıya taşınarak hesabının sorulacağının da bilinmesini istiyoruz” dediler. Avukatlar ayrıca Günay Girik için 3 ay uzaklaştırma kararı aldırdıklarını açıkladı.
Geçen ocak ayında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Fatma Girik, mirasını yeğeni Ahu Turanlı ve kardeşi Müesser Girik’e bırakmıştı. Fatma Girik’in kardeşi Günay Girik, ablasının vasiyetnameyi hazırladığı dönemde akıl sağlığı ile ilgili şüpheler olduğunu ve vasiyetnameyi yeğeni Fatma Ahu Turanlı’nın baskısı ile hazırladığını savunarak vasiyetnamenin iptali için dava açtı.

“Gerçeklikten uzak ve iftira niteliğinde açıklamalar yapıldı”
Konu ile ilgili yargı süreci devam ederken, merhum sanatçı Fatma Girik’in yeğeni Fatma Ahu Turanlı ve kardeşi Müesser Girik’in avukatları Sabit Emekdar ve Eylem Pektaş, Günay Girik’in iddiaları ile ilgili açıklama yaptı. Avukat Sabit Emekdar, yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:
“Bugüne kadar Günay Girik’in müvekkilim Fatma Ahu Turanlı’ya karşı başlatmış olduğu karalama kampanyası ile yalan beyanlarına ve iftiralarına karşı bir cevap verme ihtiyacı duymadık. Ancak, Günay Girik’in açmış olduğu vasiyetnamenin iptaline ilişkin dava sonrası yapmış olduğu gerçeklikten uzak ve iftira niteliğindeki açıklamaları ve iddiaları sebebiyle bu basın açıklamasını yapma zorunluluğumuz hasıl olmuştur. Bilindiği üzere Fatma Girik, 2018 yılında tüm detaylarını en ince ayrıntısına kadar düşünüp, tarttıktan sonra verdiği kararla bir vasiyetname hazırlayıp bırakmıştır. Günay Girik, bu vasiyetnamenin hazırlandığı günlerde Fatma Girik’in akıl sağlığı ile ilgili şüpheler olduğunu iddia etmiştir. Oysaki aynı Günay Girik söz konusu vasiyetnamenin hazırlanmasından 4 yıl sonra merhumun vefat ettiği gün, TV ekranlarında verdiği röportajlarda ısrarla 'Ablamın hiçbir şeyi yoktu, sadece yürümekte zorluk çekiyordu onun dışında hiçbir sağlık sorunu yoktu' şeklinde kamuoyunun hafızalarında tazeliğini koruyan beyanlarda bulunmuştur. Her iki iddia da Günay Girik’e ait olup, birbiriyle çelişen iddialardır.”

“Vasiyeti kendi istek ve arzusuyla hazırlamıştır”
Fatma Girik’in 2018 yılında 2 tanık eşliğinde devlet hastanesinden sağlık raporu alarak noter kanalıyla bu vasiyetnameyi bıraktığını dile getiren Emekdar, “Fatma Girik Hanım, vasiyetnamenin asıl amacının Günay Girik‘i mirasından mahrum bırakmak olduğunu yakın arkadaşlarına ve yakın akrabalarına anlatmıştır. Zira bu konuya ilişkin mahkeme huzurunda dinleteceğimiz tanıklar iddiamızı doğrulayacaktır. Fatma Girik Hanım, bu konuyu uzun bir süre boyunca her boyutu ile düşünüp değerlendirdikten ve etrafındakilerle istişare ettikten sonra vasiyetnamesini hazırlayarak Günay Bey’i mirasından mahrum bırakma kararı almıştır. Dolayısıyla Günay Bey’in iddia ettiği gibi vasiyetnamenin yeğeni Fatma Ahu Turanlı’nın baskısı ile hazırlanması asla söz konusu olmayıp, tamamen kendi istek ve arzusuyla ve titiz bir değerlendirmenin sonucunda tüm detaylar göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Ayrıca müvekkilim Ahu Hanım, vasiyetname bırakıldığı dönemde İstanbul’da olup sürece hiçbir şekilde dahil olmamıştır. Bu iddiamızın gerçekliği de, mahkemeye sunacağımız deliller ve dinleteceğimiz tanıklar ile doğrulanacaktır” dedi.

"Günay Girik’in ismi vasiyetnamede geçmemektedir"
Mirasın büyük bir bölümünün Fatma Ahu Turanlı’ya bırakıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını da sözlerine ekleyen Emekdar, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Fatma Girik, söz konusu vasiyetname ile adına kayıtlı olan gayrimenkulleri yeğeni Fatma Ahu Turanlı ve kız kardeşi Müyesser Girik’e eşit hisseler halinde bırakmıştır. Ayrıca vasiyetnamede Günay Girik’in 2 çocuğuna, yetiştirme yurdundan koruyucu aile olarak almış olduğu Ahu Aşkar’a, hatta evde çalışan yardımcılar olmak üzere toplam 5 kişiye de malvarlığından belli miktarlarda para bırakmıştır. Ama Günay Girik’in ismi vasiyetnamede geçmemektedir. Bu içerik de yukarıda ifade ettiğimiz gibi Fatma Hanım‘ın sağlığında bilinçli bir şekilde almış olduğu karar ile Günay Bey’i mirasından mahrum bırakmak istediğini ve bunun için böyle bir vasiyetname hazırladığını açıkça ortaya koymaktadır.”

Günay Girik’e uzaklaştırma verildi
Günay Girik için toplamda 3 ay uzaklaştırma kararı aldırdıklarını söyleyen Avukat Emekdar, “Günay Bey ayrıca kamuoyuna yaptığı her açıklamada Fatma Hanım’ın mal varlığından hiçbir beklentisi olmadığı şeklinde gerçek dışı beyanlarda bulunmakla birlikte merhumun vefatının ardından hemen tereke davasını açmış, Fatma Girik’in kız kardeşi Müesser Hanım ile 96 yaşındaki annesi Münevver Hanım'ın resmi ikametgahı olan Bodrum’daki evde yapılan keşif esnasında Günay Bey, 96 yaşındaki Münevver Hanım'ın sağlık durumunun kritik olmasını hiçe sayarak, evin boşaltılarak mühürlenmesini ve kapatılmasını talep etmiştir. Bu talebe tepki göstermemiz üzerine Günay Bey, telefonuyla avukatıyla görüşmüş, sonrasında talebinden vazgeçtiğini beyan etmiştir. İlerleyen süreçte evde çalışan bakıcı dahil olmak üzere Müesser Hanım ve Ahu Hanım'la kendisinin ortak tanıdıklarına haber göndererek, gelip eve yerleşeceğini, gerekirse çilingir marifetiyle eve gireceğini beyan etmesi üzerine tarafımızca Bodrum Aile Mahkemesi’ne başvuru yapılmıştır. Günay Girik’le ilgili bu talebimiz mahkemece kabul edilerek, ilk talebimizde 1 ay, ikinci uzatma talebimizde 2 ay olmak üzere toplamda 3 ay uzaklaştırma kararı verilmiştir. Günay Bey’in bu vasiyetnamenin içeriğinden daha öncesinde haberi vardır. Bu sebeple de Fatma Hanım’ın vefatı sonrasında yeğeni Ahu Hanım hakkında başlattığı karalama kampanyasıyla, Ahu Hanım’ı hedef olarak gösterdiği, yapmış olduğu tüm açıklamalarından ve eylemlerinden anlaşılmaktadır. Bugüne kadar müvekkilim Ahu Turanlı’ya karşı atılan iftiralar ve yaşanan bu itibar suikastının de ayrıca yargıya taşınarak hesabının sorulacağının da bilinmesini istiyoruz” dedi.
Avukat Eylem Pektaş ise, “Biz Fatma Girik’in aziz hatırasına zarar gelmemesi için bugüne kadar sustuk. Bizim tek istediğimiz, Fatma Girik’in aziz hatırasına Günay Bey’in göstermediği saygıyı sizlerin göstermesidir. Sizden bunu rica ediyoruz. Kamuoyu ve siz gazeteci arkadaşlardan. Lütfen Günay Bey’in göstermediği saygıyı sizler gösterin” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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