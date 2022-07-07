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Muğla Barosu avukatları, öldürülen meslektaşları için toplandı

DHA

Muğla Barosu avukatları, öldürülen meslektaşları için toplandı


Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)MUĞLA Barosu avukatları, İstanbul'da silahlı saldırıda yaşamını yitiren meslektaşları Servet Bakırtaş için basın açıklaması yapıp, ardından oturma eylemi yaptı.
Muğla Barosu, Avukat Servet Bakırtaş'ın İstanbul'da silahlı saldırıda yaşamını yitirmesine ilişkin basın açıklaması ve oturma eylemi yaptı. Sınırsızlık Meydanı´ndaki basın açıklamasına Baro Başkanı Cumhur Uzun ve avukatlar katıldı. Grup adına açıklamada bulunan Başkan Uzun, "İstanbul Barosu´na kayıtlı meslektaşımız, görevi başında ve sadece avukatlık yaptığı için, kendisine alçakça sıkılan kurşunlar ile öldürüldü. Avukatı, müvekkili ile özdeşleştiren sapkın zihniyet, silahtan aldığı güçle ölüm kustu. Hakkında açılan davadan vazgeçilmesini tehdit yoluyla isteyen cani, istediği olmayınca, meslektaşımızı ve davacıyı tabancayla vurarak öldürdü. Bu ve benzeri gerekçelerle gerçekleşen avukat ölümleri ya da saldırılar, mesleğimizi yaparken hangi tehditleri taşıdığımızdan ötede, bu tehditleri yaratan toplumsal bakışı da anlatmaktadır" dedi.
'BİZ ADALETİN TECELLİSİ İÇİN YAPIYORUZ BU MESLEĞİ'
Bildiriler yazmak ve yaslar tutmaktan bıktıklarını belirten Başkan Uzun, "Avukatın rolünü ve yaptığı işi kavramaktan uzak bir zihin yapısının, giderek onu taraf konumuna sürüklemesi, kelimenin tam anlamıyla bir ilkelliktir. Bir mesleğin ölümü göze alarak sürdürülmesi, sürdürenler için ne denli onur vesilesi olsa da o toplumun bir kesimi için utançtır. Artık bildiriler yazmak, yaslar tutmaktan bıktık. Sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapislere mahkumiyetleri acımızı hafifletmiyor artık. Her bir avukat ölümünün bir toplumsal ders olmasını bekleyip, bu zavallı yaratıklara bir şeyler anlatmasını beklerken çoğalan ölümler, bizden bir parça daha koparmaya devam ediyor. Biz adaletin tecellisi için yapıyoruz bu mesleği. Öylesine kutsiyet yüklüyoruz ki mesleğimize, özel müdafi olmazsa, bu katil zanlısını da bir avukat savunacak" diye konuştu.
'SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ'
Muğla Baro Başkanı Uzun, dilenen sabırların, sırasız avukat ölümlerine yararının olmayacağını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Avukat Servet Bakırtaş ile birlikte verdiğimiz can, taşan sabrımızın durdurduğu son yürek olmayacak. Duruncaya kadar hukuk adına, durduruluncaya kadar adalet adına atan Servet Bakırtaş´ın yüreği şimdi bizde atacak. Kamusal hizmet veren bir mesleğin mensupları olarak Avukat Servet Bakırtaş´ı düşünce dünyamızda şehit olarak yaşatacağız. Sözün bittiği yerdeyiz. Yine de önce ailesine sonra da bütün meslektaşlarımıza, başsağlığı diliyoruz. Meslektaşımıza Allah´tan rahmet diliyoruz. Hep bir ağızdan yeter artık, biz öldük diyoruz." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN
2022-07-07 21:57:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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