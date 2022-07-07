Tapu soruşturmasında 3 kişi adli kontrolle serbest kaldı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde sahte evrakla arazi satmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 kişi adli kontrolle serbest kaldı.
Muğla KOM Şube Müdürlüğü Bodrum KOM Grup Amirliği ekipleri tapuda sahte evrakla satış yapmaya çalıştıkları iddia edilen şahıslara yönelik çalışma başlattı. Sahte evrak düzenleyerek kendilerine ait olmayan bir araziyi satmaya çalışan şahısların olduğu bilgisini alan ekipler, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon için düğmeye bastı. Ekipler, Bodrum Tapu Müdürlüğü içerisinde şahısları sahte olduğu öne sürülen evraklarla yakaladı. Operasyonda gözaltına alınan R.K., H.K. ve M.C.G isimli şahıslar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.