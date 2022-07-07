Tapu soruşturmasında 3 kişi adli kontrolle serbest kaldı

Memur ve emeklilerin maaş zamları belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Muğla’nın Bodrum ilçesinde sahte evrakla arazi satmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 kişi adli kontrolle serbest kaldı.



Muğla KOM Şube Müdürlüğü Bodrum KOM Grup Amirliği ekipleri tapuda sahte evrakla satış yapmaya çalıştıkları iddia edilen şahıslara yönelik çalışma başlattı. Sahte evrak düzenleyerek kendilerine ait olmayan bir araziyi satmaya çalışan şahısların olduğu bilgisini alan ekipler, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon için düğmeye bastı. Ekipler, Bodrum Tapu Müdürlüğü içerisinde şahısları sahte olduğu öne sürülen evraklarla yakaladı. Operasyonda gözaltına alınan R.K., H.K. ve M.C.G isimli şahıslar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.