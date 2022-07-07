Müdür yardımcısı rüşvetten tutuklandı

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Muğla’nın Bodrum ilçesinde otellerden rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alınan Çıraklık Eğitim Merkezi müdür yardımcısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Operasyonda 16 bin lira nakit para ele geçirildi.

Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Bodrum KOM ekipleri, 3308 sayılı Kanun'a istinaden devlet tarafından verilen teşviklerden yararlanmak isteyen otel sahiplerinden rüşvet alınıldığı bilgisine ulaştı. Yapılan çalışmalarda Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Çıraklık Eğitim Merkezi'nin müdür yardımcısı Z.K.'nın rüşvet aldığı belirlendi. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde müdür yardımcısı Z.K. teknik ve fiziki takibe alındı. KOM ekipleri görevli devlet memurunu suçüstü yakalamak için seri numarası alınmış paraları takibe alarak rüşvet anında operasyonun düğmesine bastı. Şüpheli Z.K., rüşvet aldığı sırada ekiplerce suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda 16 bin lira nakit para ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Z.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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