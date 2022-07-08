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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hayvan satış ve kesim yerleri bayrama hazır

İHA

Hayvan satış ve kesim yerleri bayrama hazır

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tüm ilçelerde Kurban Bayramı öncesi başlayan hayvan kesim ve satış yerlerinde denetimlere devam ediyor. Kurban Bayramı boyunca da devam edecek denetimlerle insan sağlığı korunarak hayvan refahı gözetilecek.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak denetimlerle ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak hayvan satış ve kesim yerlerinde denetim ve rehberlik amaçlı eğitimlerimiz devam ediyor. Kurban Bayramı boyunca da devam edecek. Hayvan sağlığı, sağlıklı et ve gıda tüketimi için Kurban Bayramı, her bireyin sorumluluk sahibi olmasını gerektiren bir süreçtir. Celebinden kasabına, kasabından vatandaşına herkes bu dört günlük sürecin önemli bir parçası. Başta ilimizde olmak üzere çevre illerden kurbanlık vasfı taşıyan hayvanlar ilimiz hayvan pazarlarına getirilmektedir. Tüm bunların kontrolünü titizlikle yapmaktayız.2022 yılı için Muğla’da kesilebilecek büyükbaş hayvan sayımız 9 bin 181 adet, küçükbaş hayvan sayımız ise 53 bin 652’dir. Kurban satış ve kesim yerleri olarak 101 Geçici Kurban Kesim Yeri ve 39 Kurban Satış Yeri belirlendi.Bayram süresince kesimi gerçekleştirilen hayvan sayısı bir yıl boyunca kesimi yapılan hayvanların neredeyse dörtte biri kadardır. Bu da hayvan hareketlerinin ve tüketime hazırlanan et miktarının dört günde normalin ne kadar üzerinde olduğunu gözler önüne sermektedir. Dolayısıyla artan hayvan hareketleri aşamasından etin tüketime hazır hale getirilmesine kadar kurbanlık hayvanların sağlığı ve refahına daha çok özen göstermek durumundayız. Bunun için Kurban Bayramı öncesi ve bayramda dahil olmak üzere çalışmalarımız sürüyor" dedi.

"Hayvan seçerken gebe ve damızlık dişi olmamasına dikkat edelim"
" Halkımızı ilçe kurban hizmetleri komisyonlarının belirlediği geçici kurban satış ve kurban kesim yerlerinde kurbanlıklarını almak ve izinli kesim yerlerini kullanmak konusunda uyarmak isteriz" diyen Saylak, "Hayvan varlığımızın sürdürülebilir olması için gebe ve damızlık niteliği taşıyan dişi hayvanlarının kurban olarak satılmasına, kurban satış yerlerine sokulmasına ve kurbanlık olarak kesilmesine Bakanlığımız tarafından yasak getirilmiştir. Vatandaşlarımızın hayvan seçerken gebe ve damızlık dişi olmamasına dikkat etmesinin gelecek nesillere bırakacağımız hayvan mirasımız açısından önemli olduğunu hatırlatmak isteriz. Vatandaşlarımız Bakanlığımızın kullanıma sunduğu “Türkvet” uygulaması üzerinden satın alacakları kurbanlık hayvanın kulağındaki küpe numarası ile hayanla ilgili bilgilere ulaşabilmeleri mümkün olacaktır. Kurban Bayramında denetim amaçlı ve oluşabilecek sorunların önüne geçmek için hafta sonu ve Bayram tatili dahil olmak üzere 13 İlçe Müdürümüz ve 75 personelimizi görevlendirdik. Nöbet listelerini web sitemiz ve sosyal medya hesaplarından yayınlayacağız. İrtibat bilgilerinin olduğu listeden ilgili sorumlu müdürümüze ve arkadaşımıza anında ulaşmanız mümkün olacaktır. Kurbanlık hayvanların veteriner sağlık raporu ve numaralı kulak küpesi, büyükbaş hayvan pasaportu küçükbaşlarda nakil beyannamesi bulunmalıdır. Kesimi yapılan hayvanların kulak küpeleri köylerde muhtarlara teslim edilmeli, muhtarlar tarafından teslim alınan küpeler İlçe Müdürlüklerine teslim edilmelidir. Kurban Bayramı sırasında ve sonrasında oluşan atıkların da çevre kirliliğine neden olmayacak şekilde yok edilmesi, et ve deri dâhil tüm yan ürünlerin ülke ekonomisine katkısını sağlayacak şekilde değerlendirilmesi gerektiği hatırlamakta fayda vardır. Bu konuda tüm vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyoruz. Ayrıca birlik ve beraberliğin yanı sıra paylaşma duygusunu en derin yaşadığımız Kurban Bayramını en içten duygularla şimdiden kutlar, sağlık, huzur ve esenlik içinde nice bayramlar geçirmenizi diliyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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