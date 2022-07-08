Kuyuya düşen oğlak kurtarıldı

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Muğla’nın Datça ilçesinde boş su kuyusuna düşen oğlak itfaiye ve arama kurtarma ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

Datça Kızlan Mahallesinde 10 metre derinlikteki boş su kuyusuna oğlak düşmesi sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Olay yerine Büyükşehir Datça İtfaiye ekipleri ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi

İçinde su bulunmayan kuyudaki oğlak itfaiye ekipleri ve Datça Trac Ame Sar ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

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