Bodrumspor'dan Musa Caner hamlesi

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Fırat AKAY / BODRUM, (DHA)Spor Toto 1'inci Lig'in yeni temsilcilerinden Bodrumspor, transferde bir oyuncuya daha imza attırmak üzere. Kadrosunu yeni sezon öncesi büyük ölçüde yenilemeyi planlayan yeşil-beyazlıların, 1461 Trabzon FK forması giyen Musa Caner Aktaş'la görüştüğü ifade edildi. Orta sahada görev yapan 24 yaşındaki futbolcunun da Bodrumspor'a gelmeye sıcak baktığı ve transferin en kısa sürede resmiyet kazanacağı kaydedildi.

Futbolculuk kariyerine Altınordu'da başlayan Musa Caner, geçen sezon 1461 Trabzon'da Play-Off'lar dahil 32 maça çıkıp 16 kez gol sevinci yaşamıştı.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum DHA

2022-07-08 10:14:21



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