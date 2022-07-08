10 metrelik kuyuya düşen oğlak kurtarıldı

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Muğla'nın Datça ilçesinde 10 metrelik kuyuya düşen oğlak ekipler tarafından kurtarıldı.



Olay, Datça ilçesi Kızlan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boş arazi içerisinde bulunan 10 metre derinliğindeki boş su kuyusuna, oğlak düştü. Oğlağın düştüğünü fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Datça İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ile Datça Trac AmeSar ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, halat yardımıyla kuyuya indi. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından kuyuya düşen oğlak ekipler tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

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