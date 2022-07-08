Kurban Bayramı tatili için yollara akın ettiler

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Kurban Bayramı tatilini Muğla’da geçirmek isteyen vatandaşlar erken saatlerde yola çıktı.



Muğla’da 9 günlük bayram tatili öncesi trafikte yaşanan yoğunluk, başladı. Bayram tatilini Muğla’da geçirmek isteyen tatilciler sabahın erken saatlerinde yola çıktı. Bayrama bir gün kala yola çıkan vatandaşlar MuğlaAydın karayolunda uzun kuyruklar oluştu.

Muğla il Emniyet Müdürlüğü ve Muğla İl jandarma komutanlığı ekipleri tarafından kontrol noktasında vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla broşür dağıtıldı.

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