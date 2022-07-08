Uçak’tan Kurban Bayramı mesajı

Yardımlaşma, dayanışma, bağışlama duygularının en üst seviyeye ulaştığı Kurban Bayramı’nın paylaşarak daha da yakınlaşmamıza vesile olmasını dileyen Eğitim BirSen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, Kurban Bayramı mesajı yayımladı.

Uçak mesajında, “Özü itibarıyla ‘kul ile Allah arasında yakınlık kurmak’ olan Kurban, paylaştıklarımızın karşılığında hayatlarımızı bereketlendiren, ibadetimizle iç huzurumuzu artıran, toplumsal sevinç ve aramızdaki güveni artıran özel günlerimizden biridir. Bayram, merhameti yaymanın, barış duygusuyla affetmenin, dayanışma ruhuyla paylaşmanın, toplumsal dinamikleri canlandırarak, insana dair değerleri yücelterek inanmanın imkânını kullanabilmektir. Dünyanın birçok yerinde, özellikle de İslam coğrafyasında yaşanan savaş, açlık, kıtlık, sürgün, şiddet, acı ve gözyaşının dinmesi, yaraların sarılması, adaletin ve barışın bir umut olmaktan çıkarak gerçeğe dönüşmesi için bayramlarımızın merhamet yüklü mesajları vardır. Bayram, milletler arasında barışın tesis edilmesi için bir fırsat, ümmetin kaynaşması için bir nimettir. İbrahimî bir sadakat ve İsmailî bir teslimiyet duygusuyla bu kutlu günlerin feyiz ve bereketinden istifade edebilmek için sorumluluklarımızı tam olarak yerine getirme gayretinde olmalıyız. Bu vesile ile Kurban Bayramı’nın milletimizin, İslam âleminin birlik ve beraberliğine vesile olmasını, bayramın esenlik ikliminin tüm dünyayı kuşatmasını temenni ediyoruz” dedi.

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