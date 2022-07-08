Muğla'da arife günü 5 kilometrelik araç kuyruğu

Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)BODRUM, Datça, Marmaris ve Fethiye gibi turizm merkezlerinin bulunduğu Muğla'ya, arife günü de Türkiye'nin dört bir yanından Kurban Bayramı tatili için binlerce kişi gelmeye devam etti. Şehir girişinde yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
Kurban Bayramı tatili için yola çıkan sürücüler, Aydın-Muğla kara yollarında trafik yoğunluğu oluşturdu. İstanbul yönünden gelen sürücüler, Menteşe ilçe merkezi girişinde yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğuna neden oldu. Muğla genelindeki turistik tesislerde doluluk oranın yüzde 90'a ulaştığı öğrenildi. Yakın illerden gelen yerli turistlerin ise günübirlik tatil tercih ettiği belirtildi. Aydın-Muğla kara yolundaki uygulama noktasında polis ve jandarma trafik ekipleri, sürücüler ile yolculara broşür dağıtırken, Genel Bilgi Taraması (GBT) da yapıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN
2022-07-08 13:39:46
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