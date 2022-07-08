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Bodrum kırmızı alarma geçti Bir haftada 90 bin araç giriş yaptı, güvenlik güçleri üst düzey önlem aldı

İHA

Bodrum kırmızı alarma geçti Bir haftada 90 bin araç giriş yaptı, güvenlik güçleri üst düzey önlem aldı

Kurban Bayramı'nı Bodrum'da geçirmek isteyen yerli turistler ilçeye akın etmeye başladı. 9 günlük bayram tatilini fırsat bilip yola çıkan tatilciler, ilçede uzun araç kuyrukları oluşturdu. Araçlar 5 kilometrelik yolu 45 dakikada gidebilirken, Bodrum’a 1 haftada 90 bin aracın giriş yaptığı öğrenildi.
Kurban Bayramı'na bir gün kala arife günü Bodrum'a tatilciler akın etmeye başladı. Bayram tatilini fırsat bilerek yola çıkan binlerce vatandaş nedeniyle Bodrum'da uzun araç kuyrukları oluştu. Farklı kentlerden gelen tatilciler, Bodrum başta olmak üzere Marmaris, Fethiye, Ula ve Akyaka gibi turistlik bölgeleri tercih etti. Bodrum'a kara yolu ile gelen birçok tatilci ise trafiği durma noktasına getirdi. 5 kilometrelik yolu 45 dakikada geçebilen vatandaşlar, daha sonra denizin ve güneşin keyfini doya doya çıkardı. Bir hafta içerisinde ise Bodrum’a giriş yapan araç sayısı 100 bine yaklaştı.
Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesi önlemleri en üst seviyeye çıkardı. Ege ve Akdeniz kıyılarında bu yılın en yoğun sezonunun geçeceği öğrenildi. En büyük yoğunluğu Bodrum yaşarken, Fethiye, Marmaris, Ula, Datça ve Akyaka gibi tatil yörelerinde de yoğunluk yaşanmaya başlandığı öğrenildi. Muğla'nın tüm turistik ilçelerine yaklaşık 2,5 milyon tatilcinin geleceği öngörülüyor. Yetkililer ise rezervasyonsuz gidenlerin geri dönme ihtimali olduğunu belirterek, bayramlarının kabus olmaması için tatilcilere rezervasyon yaptırmadan yola çıkılmaması yönünde uyarılarda bulundu.

Otellere girişler başladı
Bayram tatilini Bodrum'da geçirmek isteyen vatandaşlar rezervasyon yaptırdığı otellere gelmeye başladı. Tatili fırsat bilen vatandaşlar oteller başta olmak üzere apart ve pansiyonları doldurdu. Jandarma ve emniyet güçleri Bodrum'da giren çıkan tüm araçların kontrollerini sıklaştırdı.
Bodrum'a yurt genelinden tatilcilerin yanı sıra yurt dışından gelen gurbetçilerin de yoğun ilgi gösterdiği öğrenildi. Kurban Bayramı'nı ülkesinde geçirmek isteyen gurbetçiler Bodrum'a gelmeye başladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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