Seydikemer Jandarmadan kolonya ve çikolatalı bayram uygulaması

Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol uygulamasında durdurdukları araçlarda bulunan kişilerin Kurban Bayramı'nı kolonya ve çikolata ikram ederek kutladı.



Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrol uygulaması yaptı. Bayram tatili nedeniyle Fethiye ve Seydikemer’e gelen sürücülere Jandarma kolonya ve çikolata ikram etti. Sürücülere ceza yerine çikolata ve kolonya dağıtan, Jandarma ekipleri sürücülere uyarıdalar da bulundular. Sürücüler kolonya ve çikolata ikramından dolayı jandarma teşekkür etti.

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