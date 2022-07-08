Fethiye’de bayram nedeniyle denetimler arttı

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Kurban Bayramı dolayısıyla oluşabilecek yoğunluğa karşı polis ekipleri, denetim yaptı.



9 günlük Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, asayiş ve trafik ekipleri kazalarının önlenmesine yönelik ilçe girişinde ve şehrin farklı noktalarında uygulama yapıldı. Sürücülere ve yolculara genel trafik kuralları, hız ile emniyet kemeri kullanımı konularında bilgilendirmede bulunuldu. Denetim sonucu trafik kurallarına uymadıkları belirlenen sürücülere idari para cezası uygulandı. Denetimlerin bayram süresince devam edeceği belirtildi.

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