Tatilciler Arto ile coştu

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Yılların sahne deneyimi ve eğlence hayatının sevilen isimlerinden Arto önceki gün Bodrum Miya Beachte sevenleriyle hasret giderdi.



Miya Beachte Dj setinin başına geçen Arto çaldığı birbirinden hareketli şarkılara özlenen sesiyle de eşlik etti. Oldukça kalabalık bir misafir kitlesine müziği ve sesiyle muhteşem bir akşam üzeri yaşatan Arto'ya konuklarda "kopart Bizi Arto" diyerek tezahürat etti.

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