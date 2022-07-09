Muğla'da bayramlaşma programı düzenlendi

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Kurban Bayramı nedeniyle Muğla Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma programı Menteşe Öğretmenevi'nde gerçekleştirildi.

Bayramlaşma programında Muğla Valisi Orhan Tavlı, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, STK yetkilileri ve vatandaşların bayramını kutladı.

Bayramlaşma programına; Muğla Milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir, Yelda Erol Gökcan, Süleyman Girgin, Mürsel Alban, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Cumhur Çoban, Vali Yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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