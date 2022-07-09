Muğla'da “şeker” tadında trafik uygulaması

Muğla’da bayramın 1. gününde denetimlerine devam eden trafik ekipleri, sürücülere trafik kurallarına uyulması konusunda hatırlatmalarda bulunurken, minik yolculara da çeşitli hediyeler dağıtıldı.



Türkiye’nin önemli turizm bölgelerine sahip Muğla'da bayram tatili dolayısıyla trafik yoğunluğu yaşandı. Bayram tatilini fırsat bilen birçok vatandaş tatil bölgelerine seyahat ederken, trafik ekipleri de yollardaki denetimlerini sıklaştırdı. Bu çerçevede bayramın birinci gününde de harekete geçen Muğla Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri uygulama gerçekleştirdi. Karayolu üzerinde gerçekleştirilen denetimlerde trafik polisleri sürücülere ve yolculara bayram şekeri ikram ederek, trafik kurallarına uyulması konusunda hatırlatmalarda bulundu. “Her şey yolunda bayram yolunda” mottosuyla sürücüleri aşırı hız, hatalı sollama, emniyet kemeri kullanımı, seyir halinde cep telefonu kullanımı gibi konularda uyarılarda bulunan ekipler, araç içerisinde bulunan çocuklara da çeşitli hediyeler verdi.



Ekiplerin denetimlerine takılan bazı sürücüler ise ceza yiyeceklerini sanarken, polislerin bayram şekeri sürprizi ile karşılaşınca şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yapılan uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getiren sürücüler, duyarlılıkları dolayısıyla trafik ekiplerine teşekkür ederek herkese iyi bayramlar diledi.



Denetimlerde şehirler arası otobüslerine de binerek tek tek gezen trafik ekipleri, otobüs şoförleri ve yolcuları bilgilendirdi. Otobüs şoförlerine hız kurallarına uymaları, seyir halinde cep telefonu kullanmamaları, araç kullanım sürelerine riayet etmeleri gibi kurallar hatırlatılırken, yolculara da otobüslerdeki emniyet kemerinin kullanımının önemi anlatıldı. İl genelinde de bilgilendirme afişleri de asan ekipler, emniyet kemerinin önemine dikkat çekti.



Muğla genelinde trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik çalışmaların bayram süresince de aralıksız olarak devam edeceği öğrenildi.

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