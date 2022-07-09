Fethiye'de iş yeri yangını

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Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir işyerinde meydana gelen yangında maddi hasar oluştu.



Yangın, Fethiye ilçesi Çamköy Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir inşaat firmasına ait işyerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği'ne bağlığı ekipler sevk edildi. Yangına güçlükle müdahale eden itfaiye ekipleri, yoğun duman nedeniyle zor anlar yaşadı. Ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürerek kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen iş yerinde büyük çapta hasar meydana gelirken, itfaiye ekipleri soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangının çıkış nedenine ilişkin araştırma başlatıldı.

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