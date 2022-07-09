Başkan Oktay, eski belediye başkanını unutmadı

Arife günü vefat eden eski başkanların mezarlarını ziyaret eden Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, bayramın ilk günü de eski başkanlardan Hasan Işık’ı ziyaret ederek bayramını kutladı.



Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay bayram ziyaretleri çerçevesinde 1973 1980 yılları arasında Marmaris’te belediye başkanlığı yapmış olan Hasan Işık’ı da ziyaret etti. Hasan Işık’ın elini öperek bayramını kutlayan Oktay’a CHP Marmaris İlçe Başkanı Zekican Balcı ve Belediye Başkanı Yardımcısı Ali Zağlı eşlik etti.



Sohbet havasında geçen görüşmede Işık, kendi döneminde yaşanan zorlukları ve yaptığı çalışmaları anlattı. Oktay’ın çalışmalarını beğendiğini ifade eden Işık, “Marmaris son dönemde büyük talihsizlikler yaşadı. Buna rağmen güzel işler oluyor. Seni tebrik ediyorum, daha da başarılı olacağına inanıyorum” dedi.



Oktay ise misafirperverlikleri için Işık ailesine teşekkür ederek, “Marmaris için yaptıkları asla unutulmayacak olan ve tecrübeleriyle yolumuzu aydınlatan başkanımıza bir kez daha iyi bayramlar diliyor, uzun ve sağlıklı bir ömür temenni ediyorum” dedi.

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