Bodrumspor'da Erkan uzattı

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BODRUM, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig'in yeni ekiplerinden Bodrumspor iç transferde Erkan Değişmez ile yeniden anlaştı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Erkan Değişmez ile sözleşme yeniledi. Futbolcumuza yeşil-beyaz forma altında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

2014-15 sezonundan bu yana Bodrumspor'da görev yapan, Bölgesel Amatör Lig, 3'üncü Lig ve 2'nci Lig'de 3 şampiyonluk yaşayan 35 yaşındaki orta saha oyuncusu, 8'inci sezonunu geçireceği takımıyla yeni hedefini Süper Lig olarak belirledi.DHA-Spor Türkiye-Muğla

2022-07-11 12:51:13



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