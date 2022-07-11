Topallar sülalesi yıllar sonra ilk defa bir araya geldi Muğla’nın köklü ailelerinden ‘Topallar’ sülalesi ilk defa düzenlenen organizasyon ile Karabağlar Yaylasında bir araya geldi.

1500’lü yıllarda Menteşe Beyinin daveti ile Muğla’ya yerleşen Muğla’nın köklü ailelerinden ‘Topallar’ sülalesinin 200 ferdi ilk defa bir araya gelerek hasret giderdi.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Ercan ile Başöğretmen Osman Kasapoğlu’nun torunu Ahu Başer, aylar öncesinden Topallar sülalesini bir araya getirmek için telefon ve sosyal medya kanalıyla hazırlık yaptı.

Kurban Bayramı’nın ikinci günü Muğla Karabağlar Yaylasındaki bir restorantta buluşma çağrısı üzerine başta Muğla, Türkiye’nin dört bir yanından ve yurt dışından en küçüğü 5 aylık Arhan Ediz Erakalın, en yaşlısı 87 yaşında Gülfer Ercan Baykal ile birlikte 200 kişilik aile bir araya geldi.

Kovid19 salgınına karşı sosyal mesafe kurallarına uygun olarak dizilen her masada dezenfektan bulunurken, Topallar sülalesinin en yaşlısı 97 yaşındaki Melahat Ercan Özen Kovid19 vaka sayısındaki artış nedeniyle sülale buluşmasına katılamadı.

Organizasyonu gerçekleştirenlerden MUTSO Başkanı Mustafa Ercan, Topallar sülalesini ilk defa bir araya getirmek için uzun süredir çalıştıklarını belirterek, “Orta Asya’dan başlayan göçlerle Hazar Denizi’nin güneyinden yola çıkan aile büyüklerimiz Selçuklu döneminde Kütahya civarında seyahatlerini tamamlamış. Menteşe Beyi çağırınca 1500’lü yıllarda atalarımız Muğla’ya yerleşmiş ve tarım yaparak yaşamlarını sürdürmüş. Muğla’nın kurulmasına yardımcı olunmuş. Yardımsever, dirayetli, kararlı, girişimci, onurlu dedelerimizin ektiklerinin güzelliklerini yaşıyoruz. Yayla yurdunda yaşayan Topal Ahmet dedemiz bir gün rüyasında aksakallı dedeyi görür ve bir Karaağaçtan kendisine bacak yapmasını söyler, tarifini verir. Bu bacağıyla artık yürüyebilen dedemizin merdiven üzerinde çalışanıyla ağaçtan ağaca taşıdığı anlatıldı bize. Yanlarında çalışanlarına kendi ailelerinden ayırmayan, kendileri gibi çalışkan ailelere kız verirler, kız alırlarmış. Aileyi ayakta tutma inancındaki kadınları, çalışkan, bakımlı, disiplinli, becerikli dayanıklı ve şefkatlidir. Bu inanç ve değerlerle genişleyip büyüyen büyüklerimiz Cumhuriyet Türkiye’sinin oluşumuna da katkı vererek yönetimlerde görev almışlar” dedi.

Topallar sülalesinden geceye katılanlar arasında Eski İl Genel Meclis üyesi Salih Ercan, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Ercan, Belediye Meclis Üyesi Hamdi Ercan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cafer Topaloğlu, Muğla ağız ve Diş Hastanesi doktoru Habibe Boyacı katıldı.

Bu yıl birincisi gerçekleştirilen Topallar sülalesi buluşmasının önümüzdeki yıllarda da yine Muğla’da düzenlenmesi için fikir alışverişinde bulunulurken, yıllardır birbirini görmeyen ve ilk defa gören aileler gecenin ilerleyen saatlerine kadar hem tanıştılar, hem de anılarını paylaştılar.

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