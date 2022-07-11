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Dondurma yerken köpek saldıran çocuk yaralandı

DHA

Dondurma yerken köpek saldıran çocuk yaralandı


Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da, sokakta dondurma yiyen Kadir Çakmak'a (12), sahipli köpek saldırdı. Sağ kolundan yaralanan çocuk, tedavisi için hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 12.30 sıralarında Müştakbey Mahallesi Pirinçler Sokak'ta meydana geldi. Sokakta dondurma yiyerek yürüyen Kadir Çakmak'a, geçtiği evin önündeki Golden Retriever cinsi köpek saldırdı. Çocuğun sesi üzerine mahalle halkı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Köpeğin ısırması sonucu sağ kolundan yaralanan ve sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuk tedaviye alındı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, köpek ise sahibi tarafından eve alındı.  (DHA)FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN
2022-07-11 15:45:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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