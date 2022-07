Zara, söylediği şarkılarla tatilcilere unutulmaz bir gece yaşattı

Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçısı Zara, Kurban Bayramı’nın ikinci gününde The OBA otelde sahne aldı.



Türk Halk Müziği sanatçısı Zara, Bodrum'un en lüks otellerinden biri olan The Oba Otel'de hayranları ile buluştu. Alkolsüz aile otelinde sahne alan Zara beyaz kıyafeti ise dikkatlerden kaçmadı. Ünlü sanatçı, güçlü sesiyle tatilcilere unutulmaz bir bayram gecesi yaşattı. Konserde güzelliği ile dikkati çeken Zara, söylediği şarkılarla tatilcileri coşturdu. Bazı şarkılarına eşlik eden tatilciler bir an olsun yerinde duramadı.



The OBA otel yönetim kurulu başkanı Mustafa Akan, herkesin Kurban Bayramını kutlayarak “Bizim konseptte alkol yok. Bayanlar için özel plajımız var. Türkiye’de böyle bir ihtiyaç vardı. İnşallah bu gibi tesisler daha da çoğalır. Hepinizin bayramını kutlarım” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.