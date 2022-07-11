Bodrum’da makilik alanda yangın

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaklaşık 1 hektar makilik ve otluk küle döndü. Hızlı müdehale sonucunda yangın yaklaşık 40 dakikada kontrol altına alındı.



Yangın, Gündoğan Mahallesi Bayraktepesi mevkiinden meydana geldi. Gündoğan sakinleri Bayraktepesi'nden çıkan alevleri görünce durumu itfaiye ekiplerine haber veridi. Alevler bir anda rüzgarında etkisiyle tüm bayrak tepesini sardı. Geniş bir alana yayılmaması için yangın söndürme uçağı havanda müdahale etti. Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri de hızlı müdahale sonucunda 40 dakikada yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışması yapılan bölgede yaklaşık 1 hektar makilik ve otluk alan zarar gördüğü öğrenildi. Yapılan ilk incelemeler sonucunda yangının elektrik trafosundan çıktığı tespit edildi.

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