İş insanı babası ve annesinin öldüğü tekne kazasından 150 metre yüzerek kurtulmuş (3)

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SÜRAT TEKNESİ KARAYA ÇIKARILDI

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kayalıklara çarpması sonucu iş insanı Ünal Pala (52) ile eşi Evrim Pala'nın (47) hayatını kaybettiği kazanın ardından sürat teknesi, çekici yardımıyla karaya çıkarıldı. Sürat teknesinin alt kısmında büyük çapta hasar meydana geldiği görüldü. İnceleme yapılan teknenin kayalıklara süretle çarptığı öne sürüldü.Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-07-11 21:45:19



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