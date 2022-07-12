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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuyuya düşen porsuk kurtarıldı

İHA

Kuyuya düşen porsuk kurtarıldı

Muğla'nın Milas ilçesi Selimiye Mahallesi’nde bulunan bir evin bahçesindeki kuyuya düşen porsuk, itfaiye ekiplerinin yapmış olduğu çalışma ile kurtarıldı.

Selimiye Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı No 52’de bulunan evin bahçesindeki kuyuya düşen porsuğu fark eden vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği Ekipleri, yaptıkları çalışma ile porsuğu bulunduğu yerden kurtararak doğal hayata bıraktı.

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