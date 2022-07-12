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Vebitcoin vurgununda 16 kişinin 1316'şar yıl hapsi istendi

DHA

Vebitcoin vurgununda 16 kişinin 1316'şar yıl hapsi istendi


Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) - MUĞLA merkezli kripto para işlem platformu Vebitcoin'in faaliyetlerini durdurduğunu açıklamasının ardından 329 kişiyi mağdur ettiği ileri sürülen şirketin tutuklu CEO'su 'Baron' lakaplı İlker Baş'ın da arasında bulunduğu 16 sanık hakkında hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı. 249 sayfalık iddianamede, İlker Baş, 'Hanımağa' lakaplı eşi Güliz Baş ile birlikte diğer sanıklar hakkında, nitelikli dolandırıcılık suçundan 1316'şar yıl hapis cezası istendi. Şirketin faaliyetine son verdiği gün, 488 bin dolarlık kripto paranın farklı cüzdan hesabına havale edildiği belirtildi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, şikayetler üzerine kripto para platformu Vebitcoin'in Türkiye'deki finansal kuruluşlardaki hesaplarını bloke etti. Y.D.Ç., A.G., H.Ö., M.O.Y., İ.F.T., B.K., ile G.A., Vebitcoin Teknoloji Danışmanlık ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin faaliyetine son vermesi üzerine kripto paralarını alamadıklarını ileri sürerek, polise şikayette bulundu. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Menteşe ilçesinde oturan Vebitcoin'in CEO'su 'Baron' lakaplı İlker Baş, 'Hanımağa' lakaplı eşi Güliz Baş ve şirketin 2 çalışanı Berkay Baş ile Aykut Erdoğdu, 23 Nisan 2021'de polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 26 Nisan 2021'de sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Avukatların, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne itirazı üzerine İlker Baş'ın dışındaki 3 kişinin adli kontrol şartı ile tahliye edilmesine karar verildi.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı genişleterek, şirketin faaliyetlerinde bulunduğu gerekçesiyle 12 şüpheliyi de dosyaya dahil etti. Dosya kapsamında 1'i tutuklu olmak üzere 16 kişi hakkında savcılık tarafından hazırlanan iddianame, Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Muğla cumhuriyet savcıları Mehmet Şirin Keleş ile Sevcan Erciyas tarafından hazırlanan 249 sayfalık iddianamenin detaylarına ulaşıldı.
YATIRIMCILARIN GÜVENİNİ KAZANMA ÇALIŞMASI
329 mağdurun yer aldığı iddianamede, sosyal medya paylaşım platformlarında vebitcoin.com internet sitesinin tanıtımının yapıldığı, yatırımcıların güvenini kazanmaya yönelik paylaşımlar bulunduğu, şikayet sitelerinde ise şirket ile ilgili çok sayıda olumsuz yoruma rastlanıldığı anlatıldı.
AYLIK GELİRİ 1 MİLYON 500 BİN LİRA
İddianamede, İlker Baş'ın polisteki ifadesine de yer verildi. Baş ifadesinde, şirketine ait site üzerinden alış-satışa aracılık ederek kar sağladığını, aylık gelirinin ortalama 1 milyon 500 bin lira, bunun 15 bin lirasını aile ihtiyaçları için, diğer tutarı yine şirket için kullandığını, şirketin işlem hacminin aylık ortalama 800 milyon lira olduğunu söyledi.
İddianamede, sanıkların 3 kişiden fazla bir sayıda hareket ettikleri, örgüt liderinin İlker Baş olduğu, sanıklar Güliz Baş, Berkay Baş ve Aykut Aydoğan'ın yürütülen soruşturma kapsamında yer alan tespitler dikkate alındığında yönetici pozisyonunda oldukları, M.D., M.S., M.Ş.,, E.G., Y.K., Ş.D., ile B.E.'nin  örgüt üyesi pozisyonunda bulunduklarının tespit edildiği yer aldı.
Örgütün hiyerarşik bir yapı içerisinde görev yaptığının anlatıldığı iddianamede, talimatları liderin verdiği, yönetici ve üyelerin talimatlar doğrultusunda kripto para alım-satımı ve para transferleri yaptıkları belirtildi.
İddianamede, yönetici Berkay Baş'ın alınan ifadesinde, 23 Nisan 2021'de örgüt lideri İlker Baş'ın talimatı ile 488 bin dolarlık ürünü kendilerine bildirilen farkı bir şirkete ait cüzdan hesabına gönderdiklerini söylediği belirtildi. Şirketin faaliyetini durdurma kararının verildiği gün platformunun şifrelerini korktuğundan sildiğini de ifadesinde söylediği belirtilen Berkay Baş'ın bunu hesaplara soruşturma aşamasında ulaşılamaması için yaptığını da kaydetti.
İddianamede, İlker Baş'ın mağdurların parasını ödeyemediğine itibar edilmemesi, sanıkların sistematik bir şekilde örgüt faaliyeti çerçevesinde hareket ederek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediklerine de dikkat çekildi.
İlker Baş, eşi Güliz Baş, yeğeni Berkay Baş, Aykut Aydoğan, M.D., E.G., M.S., M.Ş., Y.K., B.E., Ş.D., T.A., Ç.E., A.B., T.A., ile F.İ.A.'nın nitelikli dolandırıcılık suçundan 1316'şar yıl hapis cezası istendi. (DHA) (Arşiv)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN
2022-07-12 11:22:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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