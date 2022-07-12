Hülya Avşar ikinci kez yönetmen koltuğuna oturacak

Türk müziğin efsane isimlerinden Hülya Avşar, bayramın üçüncü günü Bodrum Bardakçı Koyu’nda yer alan Azka Otel’de sahne aldı.

Rezervasyonun günler öncesinden dolduğu muhteşem gecede Melih Yazgan imzalı siyah derin göğüs dekolteli elbise ile sahneye çıkan Hülya Avşar, fiziği, güzelliği ve bitmek bilmeyen enerjisi ile herkesi kendine hayran bıraktı.

“Üçüncü şarkımın klibini çekeceğim”

Sahne öncesi basın mensupları ile bir araya gelen Hülya Avşar’ın 22 Temmuz’da bu seneki 3. yeni şarkısını çıkaracağı, klip yönetmenliği de kendisinin yapacağı öğrenildi. Daha önce Sensiz Kaldım klibini yöneten sonra da Selfi filmi için yönetmen koltuğuna oturan Hülya Avşar, 3. kez yönetmen koltuğuna oturacak.

Öte yandan, Azka Otel’in sahibi Bülent Kaya, muhteşem gecenin sonunda küçük yeğeni Su Güngör’e sürpriz yaparak doğum gününü kutladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.