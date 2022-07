Sinan Akçıl: "Üç yıl sonra ilk kez bekar sahne alıyorum"

Yazdığı şarkılar ve yaptığı bestelerle büyük bir kitleye hitap eden Sinan Akçıl önceki gün Bodrum Miya Beach de sahne aldı.



Akçıl sahneye çıkmadan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sinan Akçıl nasılsınız? sorusuna, "Her şey yolunda üç yıldır Miya Beach de happy hour yapıyorum bu yıl ilk bekar happy hour ile karşınızda olacağım" diyerek yanıt verdi.



Şu an bekarlığın sultanlık dönemindeyim

Basın mensuplarının " Bekarlık Sultanlık mı sizce" sorusuna ise " Valla bekarlık yerine göre sultanlıktır bence şu anda ben sultanlık dönemindeyim madem bekarım o zaman sultanlık köşküne çıkayım yani öyle değil mi" diyerek cevap verdi.



Yaz döneminde konserlerinin yoğun bir koşturmaca içinde geçtiğini dile getiren Akçıl " Evet konserlerimiz yoğun ama konserlerden çok sizle köşe kapmaca ters köşe göstermece oynuyoruz geçen ay yine bir kaç haber okudum yanlış yerlere bakıyorsunuz, küçükken sıcak soğuk oynardık, şimdi sanki sizle de sıcak soğuk oynuyoruz, bir yaklaşıyorsunuz tahminler sıcak sıcak oluyor ama şu an nadastayız aşk hayatım nadasta yani ama bir süre sonra bu tarla sürülür yani" dedi.



Geçtiğimiz günlerde bir mezar taşı önünde poz vererek sosyal medya hesabında bu fotoğrafı paylaşan Aleyna Tilkinin fotoğrafının altına soru işareti koyan Akçıl'a "Mezar taşı bakıyormuşsunuz?" sorusu sorulduğunda, "Valla onun ne yapmak istediğini anlamadım bende soru işareti koydum yorumlara, sosyal medyada takipleşiyoruz. Birde Aleyna komşum, komşumun erken ölmesini istemem, üzüldüm yani o yüzden soru işareti koydum sonra aradım yaşıyormuş diyerek cevap veren Akçıl ben ölürsem mezar taşıma "Kovalamayın Artık Yeter" yazdırmak isterim. Son olarak şunu da söylemeliyim yakında yeni güzel projelerimiz olacak Ajda Pekkan ile ve Defneyle güzel şeyler yapmayı düşünüyoruz" dedi.



Sahneye sevilen şarkısı " Tabi tabi" ile çıkan Akçıl kendi şarkılarının yanı sıra bir çok sanatçının sevilen şarkılarını da söyledi. Özellikle Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses şarkılarında büyük alkış topladı. Kendisini dinlemeye gelen misafirler arasında sevilen şarkıcı Melek Mosso'yu gören Sinan Akçıl " Bizi güzel şarkılarından mahrum etmezsin umarım" diyerek Mosso'yu sahnesine davet etti. "Bu iş bitmiş" adlı yeni şarkısını söyleyen Melek Mosso daha sonra Akçıl ile birlikte İbrahim Tatlıses'in sevilen şarkısı " Haydi söyle" ile konuklara adeta bir müzik ziyafeti yaşattılar.

