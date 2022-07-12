Saklıkent bayramda ziyaretçi akınına uğradı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Saklıkent bayramda ziyaretçi akınına uğradı

İHA

Saklıkent bayramda ziyaretçi akınına uğradı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, Antalya ile Muğla'yı birbirinden ayıran Saklıkent Kanyonu, Kurban Bayramı'nda ziyaretçi akınına uğradı. Kurban Bayramı tatili için Fethiye ve Seydikemer'e gelen tatilcilerin büyük ilgi gösterdiği Saklıkent'i, 3 günde yaklaşık 30 bin kişi ziyaret etti.

Saklıkent, Kurban Bayramı'nda da yerli turistlerin ilgisini çekti. Muğla, Antalya sınırında yer alan ve Fethiye ilçesine 34 kilometre mesafede bulunan Saklıkent, içinden akan soğuk suyuyla insanların tercihi oluyor. Sıcaklığı 5 derece olan sudan geçen turistler, 18 kilometre uzunluğundaki kanyonu keşfedebiliyor. Yüksekliği 100 metreyi bulan dağların arasında yürüyenler, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcağa karşı klima ortamına girmiş gibi oluyor. Büyük bölümü güneş görmeyen kanyona gelen ziyaretçiler, içinden akan suda yürümekten büyük keyif alıyor. Kanyona girmek isteyen tatilciler, gişelerde yoğunluğa neden olurken, içeriye girişler kontrollü olarak sağlandı.
Zaman zaman duran trafikteki akış, Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri kontrolü olarak sağlandı.
Saklıkent Kanyonu İşletme Müdürü Ramazan Yantır, gazetecilere yaptığı açıklamada, tatilin başladığı günden bu yana kanyonu yaklaşık 30 bin kişinin ziyaret ettiğini söyledi.
Yantır, “Saklıkent Kanyonu'muz her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı'nda misafir ağırlamaya devam etmektedir. Kanyonumuzun uzunluğu 18 kilometre olup, Antalya ile Seydikemer’i ayıran bölge olarak ilçemizde kalan Milli Park alanıdır. İnsanlar buraya geldikleri zaman 5 dereceyi bulan su soğukluğunda serinleme, ferahlama keyfine erişiyorlar. Ayrıca rafting, çamur banyosu, etkinliklerine de ev sahipliği yapmaktadır. Ortalama 4 günlük bayram sürecinde, 30 binin üzerinde misafirimizi ağırladık. Genellikle yerli misafirlerimiz var. İlerleyen dönemlerde yurt dışından misafirlerimize geleceğinin bilgisini şimdiden aldık. Herkesi Saklıkent Kanyonuna davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bayram namazından dönerken taksinin çarptığı Arda, yaşama tutunamadı
YEREL HABERLER Bayram namazından dönerken taksinin çarptığı Arda, ...
Door’a da Dilek Ay rüzgarı
YEREL HABERLER Door’a da Dilek Ay rüzgarı
Sinan Akçıl: "Üç yıl sonra ilk kez bekar sahne alıyorum"
YEREL HABERLER Sinan Akçıl: "Üç yıl sonra ilk kez bekar sahne ...
Bodrum’da Kenan Doğulu kuyruğu
YEREL HABERLER Bodrum’da Kenan Doğulu kuyruğu
Karaova’da lavanta hasadı başladı Belediye, distilasyon ünitesi temin edecek
YEREL HABERLER Karaova’da lavanta hasadı başladı Belediye, ...
Taksinin çarptığı Arda, yaşam savaşını kaybetti Bayram namazından dönerken taksi çarpmıştı
YEREL HABERLER Taksinin çarptığı Arda, yaşam savaşını ...
Bodrum, araçlardan atılan çöplerden arındırılıyor Bin 500 poşet atık karayolları kenarlarından arındırıldı
YEREL HABERLER Bodrum, araçlardan atılan çöplerden arındırılıyor Bin ...
Hülya Avşar ikinci kez yönetmen koltuğuna oturacak
YEREL HABERLER Hülya Avşar ikinci kez yönetmen koltuğuna oturacak
İş insanı ve eşi, sürat teknesinde başlarını çarparak yaşamını yitirmiş
YEREL HABERLER İş insanı ve eşi, sürat teknesinde başlarını çarparak ...
Köyceğiz’de bayram süresince konaklama tesisleri doldu
YEREL HABERLER Köyceğiz’de bayram süresince konaklama tesisleri ...
4 bin kişinin yaşadığı Akyaka'nın nüfusu bayramda 100 bine ulaştı
YEREL HABERLER 4 bin kişinin yaşadığı Akyaka'nın nüfusu bayramda 100 ...
AK Parti Köyceğiz İlçe Başkanlığı bayramlaşma programı düzenledi
YEREL HABERLER AK Parti Köyceğiz İlçe Başkanlığı bayramlaşma ...
Büyükşehir okçuları Türkiye’yi temsil edecek
YEREL HABERLER Büyükşehir okçuları Türkiye’yi temsil edecek
Vebitcoin vurgununda 16 kişinin 1316'şar yıl hapsi istendi
YEREL HABERLER Vebitcoin vurgununda 16 kişinin 1316'şar yıl hapsi ...
Bodrum'da kokainle yakalanan 4 kişiye gözaltı
YEREL HABERLER Bodrum'da kokainle yakalanan 4 kişiye gözaltı
Kuyuya düşen porsuk kurtarıldı
YEREL HABERLER Kuyuya düşen porsuk kurtarıldı
Sigara izmariti zeytinlik alanı yaktı
YEREL HABERLER Sigara izmariti zeytinlik alanı yaktı
Sigara izmariti zeytinlik alanını yaktı
YEREL HABERLER Sigara izmariti zeytinlik alanını yaktı
İş insanı babası ve annesinin öldüğü tekne kazasından 150 metre yüzerek kurtulmuş (3)
YEREL HABERLER İş insanı babası ve annesinin öldüğü tekne kazasından ...
İş adamının ve eşinin öldüğü kazanın ardından tekne karaya çıkarıldı Kazada 12 yaşındaki kızları Mina’nın 150 metre yüzerek karaya çıktığı öğrenildi
YEREL HABERLER İş adamının ve eşinin öldüğü kazanın ardından tekne ...
İbrahim Tatlıses söyledi tatilciler coştu
YEREL HABERLER İbrahim Tatlıses söyledi tatilciler coştu
Bodrum’da makilik alanda yangın
YEREL HABERLER Bodrum’da makilik alanda yangın
Door’a oteli Pınar Seli coşturdu
YEREL HABERLER Door’a oteli Pınar Seli coşturdu
Dünyaca ünlü oyuncu Lindsay Lohan Bodrum’da balayı yapıyor
YEREL HABERLER Dünyaca ünlü oyuncu Lindsay Lohan Bodrum’da balayı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.