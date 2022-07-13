Dalaman’da kaza: 2 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Muğla’nın Dalaman ilçesinde sulama kanalına uçan araçta sıkışan iki kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Dalaman Merkez Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü su kanalına uçtu. 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi Dalaman itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sulama kanalına uçan 48 D 5022 plakalı araçta sıkışan 2 yaralı itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarılarak 112 ambulans ekiplerine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.