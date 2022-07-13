Sigara izmariti ormanı yakıyordu

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Muğla’nın Datça ilçesindeki tatil sitesi yanındaki ormanlık alana atılan sigara izmaritinden çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Datça Kızlan Mahallesi Billurkent Tatil Sitesi yanı ormanlık alanda dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdi. Yangınına Büyükşehir Datça itfaiye grup amirliği ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Yangın büyümeden söndürülürken, soğutma çalışması yapıldı. 2,5 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü yangının ormanlık alana atılan sigara izmaritinden kaynaklandığı açıkladı.

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