Sigara izmariti ormanı yaktı

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Muğla’nın Datça ilçesinde sigara izmaritinden çıktığı tespit edilen yangında 2,5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.



Edinilen bilgiye göre, Kızlan Mahallesi Billurkent Tatil Sitesi Yanı ormanlık alanda sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Datça İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını büyümeden söndürdü. Yangında yaklaşık 2.5 dönüm ormanlık alan zarar gördü. Yangının sigara izmaritinden çıktığı tespit edildi.

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