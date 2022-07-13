Marmaris-Datça karayolu trafiğe kapatıldı

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Muğla’nın Datça ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle MarmarisDatça karayolu alınan önlemler nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Datça Mesudiye Mahallesi Radar mevkiinde ormanlık alanda çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Havadan ve karadan yapılan müdahaleler devam ederken, yangın nedeniyle MarmarisDatça karayolu trafiğe kapatıldı. Trafik ekipleri yolu trafiğe kapatarak sadece görevli araçların geçişine izin veriyor.

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