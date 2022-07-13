Muğla'da otelde yakalanan 3 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) -MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda kaldıkları otele yapılan baskında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Gaziantep'ten Dalaman'a yüklü miktarda uyuşturucu getirildiği istihbaratına ulaştı. Harekete geçen ekipler, dün akşam saatlerinde şüphelilerin ilçe merkezinde kaldığı otel odasına baskın yaptı. 3 şüpheli gözaltına alındı, aramada satışa hazır bir miktar metamfetamin ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen M.A., E.G. ve H.F., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Dalaman Cavit AKGÜN
2022-07-13 16:31:40
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