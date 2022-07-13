Bakan Kirişci, yangın bölgesindeki çalışmaları inceleyecek

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Muğla’nın Datça ilçesinde devam eden orman yangınını yerinde incelemek üzere bölgeye hareket etti.

Datça Mesudiye Mahallesi Radar mevkiinde başlayan ve rüzgarın etkisi ile büyüyen orman yangınını söndürmek için ekipler havadan ve karadan çalışmalarına devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’nin Datça’da meydana gelen orman yangınını yerinde incelemek üzere yangın bölgesine hareket ettiği öğrenildi. Bakan Kirişci, yangın bölgesinde incelemelerde bulunarak, çalışmaları yakından takip edecek.

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